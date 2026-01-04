¿Qué precio tiene en 2026 el primer teléfono de TITANIO de Samsung que llega con cuádruple cámara 8K y chip GAMER?

Este domingo 4 de enero del 2026, Samsung tiene previsto dar el primer vistazo de uno de sus teléfonos más TOP para este nuevo año y todo apunta a que veremos el Galaxy S26 Ultra, el nuevo flagship de la marca coreana, el cual no solo tendrá chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también un juego de cámaras mucho más avanzado.

Sin embargo, se estima que este S26 Ultra tendrá un precio que no baja los 1500 dólares, por lo que miles de usuarios están buscando opciones igual de potentes, pero más baratas y es por ello que el Galaxy S24 Ultra se ha vuelvo la mejor alternativa.

¿Por qué debería comprar el Galaxy S24 Ultra en 2026? En primer lugar, debes saber que el precio de este teléfono se ha ido hasta el suelo y ahora lo puedes conseguir por 3000 soles, es decir unos 890 dólares. ¿Vale la pena? Aquí lo analizaremos en profundidad.

En primer lugar, este teléfono de Samsung es premiun y tiene una configuración impresionante. Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+, además 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass Armor.

¿Qué procesador tiene en su núcleo? Este Galaxy S24 Ultra llega con el chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12GB de RAM, 512GB o 1TB y una batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: composición/www.phonearena.com

Sin embargo, el mejor atributo de este teléfono son sus cámaras con IA: sensor de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 3X de 10MP, lente Zoom 5X de 50MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también videos en 8K a 30fps y las mejores fotografías tanto de día como de noche.

El Galaxy AI también es una herramienta poderosa que el Galaxy S24 Ultra tiene incluido en su configuración. Sin duda es una de las mejores opciones y su precio ha bajado casi en 50%. ¿Qué te parece?