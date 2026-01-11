Este Samsung no solo es BARATO, graba videos en 8K, tiene carga veloz, potencia GAMER y varios colores para elegir

Samsung se alista para la llegada de su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono con el chip Android más avanzado, el Snapdragon Elite Gen 5, además de un juego de cámaras de 200MP que te permite no solo grabar en 8K, sino que ofrece funciones con IA gracias al Galaxy AI que viene incorporado.

Si bien miles de usuarios querrán tener este nuevo Samsung de 2026, lo cierto es que se estima que costará no menos de 1600 dólares, por lo que muchas personas ya están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas y es por ello que el Galaxy S25 FE se ha convertido en la mejor alternativa en todo sentido.

¿Por qué debería comprar el Galaxy S25 FE? En primer lugar debes saber que este teléfono pertenece a la gama alta barata o gama media alta. Es por ello que tiene una configuración impresionante, pero con un menor precio.

¿Qué especificaciones tiene? La pantalla del Galaxy S25 FE es de tipo AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+ de 2340 x 1080 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco, 1900 nits de brillo y una protección Gorilla Galss Victus+.

¿Qué tan potente es este Galaxy? El procesador de este S25 Fan Edition es el Exynos 2400, acompañado de 8GB de RAM, 256GB y 512GB, además de una batería de 4900 mAh con carga de 45W por cable y 25W de forma inalámbrica.

Precio del Galaxy S25 FE. Foto: captura.

Pero, el mejor atributo de este Galaxy S25 FE es su juego de cámaras, lentes con los que podrás grabar videos en 4K y 8K: sensor de 50MP, lente telefoto de 12MP y gran angular de 8MP. El selfie es de 12MP y toma las mejores fotografías tanto de día como de noche.

¿Qué te parece? Actualmente deberás pagar 2200 soles por este Galaxy S25 FE, lo que significa que al tipo de cambio representan unos 650 dólares.