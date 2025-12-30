No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo

Ya no falta nada para la llegada del teléfono más potente de Samsung, el Galaxy S26 Ultra, celular que será presentado de forma oficial este 4 de enero del 2026.

Sin embargo, si bien este celular es uno de los más esperados, se estima que tendrá un precio de entre 1500 a 2000 dólares, por lo que muchos usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas. Este es el caso del Galaxy A36, un gama media poderoso que tiene cámaras 4K y funciones con Inteligencia Artificial.

Galaxy A36 5G: ficha técnica completa

Antes de iniciar con el análisis del Galaxy A36 5G, debes de saber que este teléfono es de gama media, pero pese a ello tiene características muy elevadas. Por ejmplo, su pantalla es de tipo Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+, además de 120Hz y una protección Gorilla Glass Victus.

Y si hablamos de potencia, este Galaxy A36 5G lo hace bastante bien, puesto que no solo tiene un potente chip Snapdragon 6 Gen 3, además de 8Gb de RAM y 256GB de memoria. Además, su batería es de 5000 mAh y carga de 45W por cable.

Este es el Galaxy A36 5G de Samsung. Foto: composición/andro4all.com

Sin embargo, el mejor atributo de este Galaxy A36 5G es su juego de cámaras: lente principal de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Los videos grabados con este Samsung son en 4K a 30fps y las fotografías resultan de gan caliaad tanto de día como noche.

¿Qué precio tiene el Galaxy A36 5G? Actualmente, este Samsung cuesta 749 soles a dólares, lo que representa unos 222 dólares