¿Vale la pena comprar el Motorola G56 en 2026, el celular ultra resistente, cámaras Sony y enorme almacenamieto?

Motorola es, sin duda alguna, uno de los nombres más importantes que existen en el segmento de la gama media; de hecho, la marca estadounidense, junto con Xiaomi son aquellos que han puesto en la palestra a este sector, el cual hoy vive su edad dorada. Por ello, no es de extrañar que celulares como el Motorola G56 5G sean tan queridos por los usuarios, no solo por sus precios accesibles, sino también por sus grandes prestaciones, como fotos con tecnología Sony a la vez de resistencia extrema contra todo.

Motorola G56 5G, características y especificaciones

Para comenzar, debemos decir que el Motorola G56 5G tiene una pantalla LCD de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ de 1080 x 2400 píxeles, incluyendo una tasa de refresco de 120 hercios que te dará máxima fluidez, a la vez de brillo máximo de 1000 nits, además de estar potenciado con audio Dolby Atmos.

La resistencia es una de las grandes apuestas para este terminal económico, ya que su panel tiene el cristal Corning Gorilla Glass 7i para ser anticaídas. Además, cuenta con certificación IP68/IP69 para ser impermeable al polvo, a sumergirse al agua, pero también al chorros de presión caliente hasta los 80 grados.

Por otro lado, incluye certificación militar MIL-STD-810H, lo que quiere decir que el Motorola G56 5G aguanta, y con creces, altas temperaturas, fríos extremos bajo cero, pero también fuertes presiones atmosféricas.

Sus 185 gramos incluyen el chip MediaTek Dimensity 7060, que va sobrado con las tareas rutinarias, a la vez de RAM de 8GB, junto con versiones de 256GB y 512GB. Su batería, por su parte, es de 5200mAh, a la vez de carga rápida de 30W, para que esté lista al 100 por ciento en unos 60 minutos.

Por otro lado, las cámaras de este celular, pese a que no son lo más top del mercado van a darte resultados bastante óptimos, ya que su sensor principal es de 50 MP Sony Lytia 600 con apertura focal de f/1,8, a la vez de gran angular de 8 MP con f/2,2 y frontal de 32 MP. En cuanto al video, se queda muy atrás, ya que su grabación solo llega a los 1080p a 30fps.

Motorola G56 5G, precio en 2026

Si te convence el Motorola G56 5G, entonces puedes adquirirlo este 2026 ya que su precio ha bajado este año, estando en un valor de US$200 dólares y US$300 dólares. Por su parte, en Perú su costo es de 629 soles a 899 soles, mientras que en México su costo es de 3,500 pesos a los 3,999 pesos mexicanos.