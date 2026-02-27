- Hoy:
El Honor 400 se parece al iPhone, pero mucho más barato: ultra resistente, batería infinita de 6000mAh y fotos de 200MP
Honor nos sigue asombrado con celulares sumamente competentes con fichas técnicas que brillan por encima de la competencia y precios muy atractivos.
Honor se ha consolidado como uno de los nombres que los usuarios en occidente tienen en cuenta para comprar teléfonos celulares y su dispositivo de gama media, el Honor 400 5G, nos ha demostrado ser sumamente competente con su procesador Snapdragon, fotos de 200 megapíxeles, así como una buena política de actualizaciones que le da un amplio tiempo de vida.
Honor 400, pantalla top y chip muy potente
Con 184 gramos, el Honor 400 5G nos trae una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas acompañado de resolución de 2736 x 1264 píxeles, junto con 120 hercios de tasa de refresco para tener mucha fluidez, a la vez de 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo máximo de 5000 nits.
Cuenta con una amplísima resistencia con SGS de 5 estrellas para aguantar caídas y golpes fuertes, así como resistencia al agua gracias a su certificación IP66.
El Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 es su procesador, un chip muy potente que, sin ser de lo más top, se desenvuelve muy bien en tareas exigentes y videojuegos medianamente pesados. Tiene RAM de 8GB, así como ROM de 256GB y 512GB evitar lags como reinicios inesperados.
Honor 400, pura batería y fotos enormes
Sobre la autonomía, el Honor 400 nos trae en la versión latinoamericana una batería gigante de 6000mAh, para durarte por un día y medio de uso continuo, a la vez de carga rápida de 100W. No menos importante es el MagicOS 9 basado en Android 15 como sistema operativo, contando con una política de actualizaciones de 6 años para software y parches de seguridad.
Sobre la fotografía, el terminal chino que nos compete hoy viene con dos cámaras traseras, con la principal de 200 MP con apertura focal de f/1,9 y estabilización óptica, gran angular de 12 MP con f/2,2 con campo visual de 112 grados, junto con sensor frontal de 50 MP.
Honor 400, cuál es su precio en 2026
Si te decantas por toda la potencia del Honor 400 5G en 2026, entonces precio internacional es de US$382 dólares a US$563 dólares. Por su parte, en Perú su valor ronda los 1,479 soles a 1,850 soles, en tanto que en México su costo es de 6,500 pesos o de 7,900 pesos mexicanos.
