Los partidos de Alianza, Universitario y Cristal serán transmitidos GRATIS: ¿En qué canal?

La Liga 1 ya ha iniciado y actualmente los partidos se transmiten a través del canal L1MAX. Sin embargo, con el comienzo de la Liga Femenina, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal ofrecerán la oportunidad de ver sus partidos de forma gratuita a nivel nacional. A continuación, te informamos en qué canal podrás disfrutar de estos encuentros.

Los partidos de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal serán transmitidos GRATIS a nivel nacional

El comienzo de la Liga Femenina trajo novedades dentro de su formato, ya que la transmisión de este campeonato tendrá un cambio importante que sin duda beneficia a los hinchas peruanos que aman al deporte femenino.

Los partidos de Universitario, Alianza y Cristal serán transmitidos gratis a través del canal de Youtube llamado 'Bicolor +' por lo que los fanáticos del balompié peruano podrán disfrutar de estos encuentros a nivel nacional.

Además, todos los encuentros también se podrán ver por el canal Juntos TV. En Movistar TV, el canal es el 29 y 729 HD, mientras que en Claro TV es el 24 y 535 HD.

La Liga Femenina Peruana comenzará el próximo 14 de marzo de 2026.

¿Cuándo comienza la Liga Femenina 2026?

Con el fixture de la Liga Femenina 2026 concretado, el comienzo del torneo de mujeres comenzará el próximo 14 de marzo, en el cual participarán 12 equipos y se jugará en 3 etapas importantes.

Primero será el Torneo Apertura, luego el Torneo Clausura y, finalmente, la etapa final donde se definirá al campeón nacional, respetando el formato hexagonal (play-offs) para definir a los campeones de ambos campeonatos cortos.

Es importante mencionar que el campeón nacional clasificará directamente a la Copa Libertadores 2027 y que el torneo contará con 2 descensos.