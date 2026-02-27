Le prometió amor eterno a Sporting Cristal y ahora luce feliz en Alianza Lima: "Los..."

Sporting Cristal ha tenido grandes futbolistas que le juraron amor eterno dentro de su historia; sin embargo, algunos rompieron esa promesa y hoy son felices en sus clásicos rivales. Tal es el caso de Luis Advíncula, quien, tras firmar por Alianza Lima, se ha mostrado feliz en su estadía por la escuadra blanquiazul, olvidando su paso en el club celeste.

Futbolista le juró amor eterno a Sporting Cristal y ahora luce feliz en Alianza Lima

Advíncula llegó a Alianza para la temporada 2026, cuando todos los hinchas de Cristal pensaban que solamente jugaría en Perú por el cuadro cervecero; sin embargo, esto no sucedió así.

Tras alrededor de casi 3 meses desde su llegada a la escuadra blanquiazul, el lateral peruano no ha ocultado su alegría al vestir la camiseta íntima.

Luis Advíncula feliz con la camiseta de Alianza Lima junto a su familia.

Luis Advíncula mostró en su cuenta de Instagram una foto junto a sus hijos, donde todos tienen puesta la camiseta de Alianza Lima, dejando de lado su promesa de amor eterno a Sporting Cristal. Asimismo, colocó la frase: "Los Advíncula".

Todo cabe indicar que el defensor peruano tiene sentido de pertenencia con el club de La Victoria y, por lo tanto, dejó en el olvido a su exclub celeste, quienes tienen hinchas que no perdonan lo hecho por el seleccionado peruano.

En entrevistas recientes, Luis Advíncula fue consultado directamente sobre su paso por Sporting Cristal y sobre la posibilidad de retornar al club rimense. Para el lateral, que también tuvo paso por Boca Juniors, el cuadro celeste fue su casa por todo lo que le dieron cuando empezaba su carrera y a la vez por apoyarlo cuando no le iba bien en el extranjero.

"La verdad, me volvieron a dar vida porque en Brasil la estaba pasando mal. Hasta pensé en dejarlo todo porque me trataron muy mal. No tanto la gente, pero con la directiva del club no la pasé bien. He tenido la mala suerte de que cosas así me han pasado muy seguido. Regresar a Sporting Cristal fue todo. Estuve seis meses y de ahí me fui a Portugal", afirmó en una entrevista en el canal de Jefferson Farfán en el pasado 2024.

Luis Advíncula en Alianza Lima

Advíncula decidió acordar con Boca su salida repentina para llegar a Alianza Lima por toda la temporada 2026 y hasta el 2027. En este presente Torneo Apertura, el seleccionado peruano ha jugado 4 de 4 partidos por la Liga 1 y en la Copa Libertadores disputó 1 de 2 encuentros, quedando eliminado.