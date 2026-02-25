DT de Universitario tomó firme decisión con Sekou Gassama para partido ante FC Cajamarca

Sekou Gassama es uno de los fichajes de Universitario que más expectativas ha generado en los hinchas para la Liga 1. Sin embargo, el senegalés no dejó una gran impresión en su debut y se hizo evidente que no está en un óptimo estado de forma. Precisamente, el DT Javier Rabanal sorprendió al tomar un impactante medida con el futuro del delantero para el próximo compromiso ante FC Cajamarca.

DT de Universitario tomó firme decisión con Sekou Gassama

Luego de no ser considerado en la nómina ante Sporting Cristal, la hinchada de Universitario se pregunta si el delantero senegalés volverá a tener minutos en los próximos encuentros, sobre todo después de que Javier Rabanal confirmara que no se encuentra en su mejor estado físico.

Sin embargo, durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta sorprendió al señalar que el técnico crema tendría prácticamente decidido incluir a Sekou Gassama en la lista de convocados para enfrentar a FC Cajamarca en el Estadio Monumental. Sería una buena oportunidad para que el atacante sume rodaje y continúe su proceso de adaptación al equipo.

Video: Modo Fútbol

"Aún se va a definir, pero hay altísimas chances de que Sekou Gassama vuelva a salir en lista. No sé los detalles, pero me dijeron que es casi seguro y que no sorprenda de que salga en lista", fue la información que compartió el comunicador.

De esta forma, todo hace indicar que Gassama volverá a tener oportunidad de volver a lucirse con la camiseta crema, con la finalidad de que pueda seguir aumentando sus chances de meterse en los habitúales convocados en Universitario y devolver la confianza a los hinchas.

Sekou Gassama realiza el Ramadán

Es preciso señalar que el delantero senegalés realiza el Ramadán, una costumbre sagrada para la religión del Islam. Esta celebración se da desde el 17 de febrero hasta el 19 de marzo, fechas en las que tendrá que ayunar durante gran parte del día. Un facto que podría perjudicar su rendimiento.

¿Cuándo juega Universitario vs FC Cajamarca?

El duelo entre Universitario vs FC Cajamarca está programado para desarrollarse este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental de Ate. Este compromiso dará inicio a las 6:00 p.m. (hora peruana) y tendrá como atractivo el duelo ante Hernán Barcos.