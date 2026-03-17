Futbolista peruano dio el batacazo y firmó por la Juventus de la Serie A: "Vínculo hasta..."

¡Sorpresa total! Un futbolista de la selección peruana dio el batacazo en el presente mercado de fichajes tras firmar oficialmente contrato con la Juventus de Turín, histórico club de la Serie A de Italia y una de las instituciones deportivas más importantes de toda Europa. El elemento nacional ha dado de qué hablar y generó mucha ilusión entre todos los hinchas de la Blanquirroja.

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Con miras al futuro del combinado nacional, la FPF se encuentra constantemente buscando jugadores incaicos en el extranjero o algunos que tengan ascendencia peruana, tal como Gianluca Lapadula u Oliver Sonne. En esta ocasión nos referimos a Franco Giambavicchio, mediocampista de 17 años que se encontraba en las juveniles de ‘La Vecchia Signora’ y ahora finalmente ha ascendido al primer equipo.

“Franco Giambavicchio ha firmado el primer contrato profesional de su carrera: un acuerdo con la Juventus que expira el 30 de junio de 2028. Nacido en Turín y de nacionalidad peruana, club donde debutó con la selección sub-17, el centrocampista nacido en 2009 continúa su desarrollo en la Juventus, que comenzó en el verano de 2022, sumando otro hito importante a su trayectoria con el club turinés. ¡Enhorabuena, Franco!”, indicó la Juventus mediante su página oficial.

Franco Giambavicchio firmó con la Juventus.

De esta forma, el joven y habilidoso volante de la selección peruana se quedará en el club hasta dentro de dos temporadas más, por lo que si algún elenco de Italia o del exterior se fija en él deberá pagar el precio de la transferencia. Vale precisar que, desde Víctor Benítez en 1968 un futbolista peruano no se encontraba en el plantel principal de uno de los grandes clubes de Italia. En aquel momento el ‘Conejo’ estaba en el Inter de Milán.

Franco Giambavicchio jugará el Sudamericano Sub-17 con Perú

Franco Giambavicchio es parte de la selección peruana que afrontará el Sudamericano Sub-17 2026, el cual iniciará el próximo 3 de abril y culminará el 19 del mismo mes. Perú conforma el B con Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia; en busca de un pase a la siguiente fase y a la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a cabo este año en Qatar.