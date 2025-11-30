Jugador de la selección peruana entrenó con el primer equipo de la Juventus de Italia

La selección peruana se encuentra en un momento de tomar decisiones para elegir al nuevo técnico y determinar qué jugadores podrán representar a Perú en las próximas Eliminatorias. En medio de esta situación, un futbolista italo-peruano de 16 años entrenó por primera vez con la Juventus de Italia: nos referimos a Franco Giambavicchio.

Volante de la selección peruana entrenó con el equipo titular de la Juventus de Italia

A través de sus redes sociales, Giambavicchio informó a todos sus seguidores y medios de comunicación que entrenó con el primer plantel de la Juventus de la Serie A el 30 de noviembre.

Franco Giambavicchio, jugador de la selección peruana, entrenó con el primer equipo de la Juventus de la Serie A.

El jugador que fue convocado a la Sub-17 de la selección peruana en el 2025, ahora tiene la oportunidad de recibir entrenamiento dirigido por el técnico principal Luciano Spalletti y, al mismo tiempo, entrenar con destacados futbolistas como Jonathan David, Vlahovic, Thuram, Bremer, entre otros.

Es importante mencionar que luego de su primera llegada a Perú para entrenar con la selección peruana de la categoría Sub-17, dio una entrevista al scout César Mosquera.

"Aún tengo que seguir aprendiendo cosas.El fútbol sudamericano es un poco más rudo, en Italia se juega de manera distinta. En Sudamérica, los jugadores son más agresivos que en Europa”, afirmó el volante de la Juventus U17.

Este gran momento, anunciado por el propio Franco Giambavicchio, es sin duda un motivo de orgullo que deben sentir los peruanos que desean verlo en la selección absoluta y que sea parte del equipo principal de la Juventus de Italia.

Ahora solo está que el mediocampista de 16 años siga demostrando sus capacidades para la Juventus, liderado por el técnico italiano Spalletti, lo siga teniendo en cuenta para los próximos entrenamientos y así pueda estar rodeado de futbolistas de élite que lo hagan madurar y ser determinante en la selección peruana.