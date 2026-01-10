César Vallejo rompió el mercado tras presentar a jugador procedente de Universitario: "A casa"

César Vallejo tiene como principal objetivo retornar a Primera División la próxima temporada, luego de que le sea esquivo el título de 2026. Por ese motivo, la directiva de la escuadra norteña viene reforzando su plantel con jugadores de experiencia y jóvenes talentos que vienen de un gran momento en sus clubes.

César Vallejo oficializó el fichaje de delantero de Universitario para 2026

Tal es el caso de Eduardo Urtecho. A través de sus redes sociales, el conjunto 'Poeta' hizo oficial la incorporación del habilidoso delantero de la 'U' por todo el 2026 en condición de préstamo. Su fichaje por el elenco trujillano se da luego de que no contar con minutos en el equipo mayor.

"Eduardo Urtecho 2026. ¡Volvió a casa! Estamos felices y seguros que tu regreso aportará en el objetivo que tenemos trazado", indicó César Vallejo en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Urtecho al igual que otras promesas de Universitario, ha venido afianzando su nivel en la Reserva del club estudiantil por la Liga 3 2025. El atacante de 20 años ha sido pieza fundamental en varios partidos, además de la Fase Final y Playoffs del certamen.

Hay que resaltar que, el talentoso delantero volverá a jugar en Trujillo, después de que en el 2024 defienda la camiseta de Carlos A.Mannucci. Durante su paso por el elenco carlista, el futbolista de mostró muy desequilibrante, asimismo, reflejó un gran nivel.

Por lo pronto, el equipo que será dirigido por el extécnico de la selección peruana, Chemo del Solar también viene sumando importantes figuras como Sebastián Osorio, Osnar Noronha, Paulo Mesías, Ítalo Regalado, Carlos Beltrán, entre otros.