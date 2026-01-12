Universitario se despidió de futbolista tricampeón y ya le encontró reemplazo: "Hasta diciembre"

Universitario sorprendió a todos sus hinchas al anunciar la salida de uno de sus tricampeones. Se trata de Aamet Calderón, quien era el tercer arquero de los cremas dentro del plantel. Si bien no tuvo participación en la Liga 1, estuvo en banca en varios partidos incluyendo los de Copa Libertadores. Según sus mismos compañeros, era un gran apoyo dentro del vestuario, aconsejaba y motivaba a todos.

PUEDES VER: La salidas confirmadas de Universitario que preocupan a los hinchas con el tetracampeonato

Parece que este año no tuvo suerte y decidieron que no iba a ser tomado en cuenta, por lo que anunciaron su préstamo a Atlético Grau. En el club peruano estará bajo las órdenes de Ángel Comizzo, ex DT crema. Mientras tanto, se hizo oficial quién será su reemplazo. Se trata de un arquero que tuvo continuidad en 2025.

"Jhefferson Rodríguez (19) será el tercer arquero de Universitario de Deportes tras la salida a préstamo de Aamet Calderón. El guardameta (1.83m) renovó su contrato con la ‘U’ hasta diciembre del 2026. En la temporada 2025 disputó 23 partidos como titular en la Liga 3", reveló Enrique Vega, periodista de A Presión. Con esto los cremas ya están tranquilos con el tema de los arqueros.

Jhefferson Rodríguez será el tercer arquero de Universitario | Vía Enrique Vega

Títulos de Aamet Calderón con Universitario

Aunque muchos no crean, Aamet Calderón no ha sumado minutos de manera oficial con Universitario. Aún así, el arquero ha estado inscrito en el plantel y ha festajado estos torneos: Apertura 2020, Clausura 2023, Apertura 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025. Y con estos, también el tricampeonato de la Liga 1 en 2023, 2024 y 2025.

Última temporada en Universitario

El arquero iqueño podría estar viviendo su último año como jugador de Universitario. Si bien se fue a préstamo a Grau, aún pertenece al equipo crema. Lo que sucede es que su contrato termina a fines de 2026 y cuando regrese del préstamo tendrán que evaluar si le extienden el contrato y le ponen fin a su historia como arquero crema.