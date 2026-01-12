Tricampeón con Universitario deja sorpresivamente el club y jugará en Atlético Grau de Comizzo

El mercado de pases de la Liga 1 2026 se mueve sorpresivamente. Jugador que logró el tricampeonato con Universitario decidió dejar el club para jugar en Atlético Grau, equipo que es dirigido por Ángel Comizzo.

Mediante sus redes sociales, Universitario informó que el arquero Aamet Calderón jugará en Atlético Grau por toda la temporada 2026. Una noticia que sorprendió a los hinchas del conjunto estudiantil.

"Éxitos, 'Araña'. Nuestro arquero Aamet Calderón Tello jugará a préstamo en Atlético Grau esta temporada", fue el mensaje que dejó el conjunto estudiantil.

Aamet Calderón jugará el 2026 en Atlético Grau.

Aamet es de las divisiones juveniles de Universitario. El arquero de 27 años aún no debuta profesionalmente en la Liga 1, por lo que buscará consolidarse en Atlético Grau y demostrar todas sus cualidades futbolísticas.

¿Cuánto cuesta Aamet Calderón?

Según Transfermarkt, el valor de Aamet Calderón en el mercado de pases es de 50 mil euros. En el 2023, el portero natural de Ica alcanzó el precio más alto de su carrera con 100 mil euros.