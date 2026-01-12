- Hoy:
Universitario, Alianza Lima o Cristal: ¿Qué equipo tiene el fixture más difícil en el Apertura?
Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal son candidatos al título y a continuación analizamos el fixture de los 'tres grandes del fútbol peruano' en el Apertura de la Liga 1.
De no mediar imprevistos de última hora, tan comúnes en nuestro fútbol, la Liga 1 2026 debe comenzar los últimos días de enero y además de algunos equipos del interior del país, los principales aspirantes al título son Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, denominados los tres grandes del balompié nacional.
Repasando el calendario, en este primer semestre, Alianza Lima parece tener con el fixture más complicado, porque afrontará hasta seis salidas a la altura. Su estreno será en Huancayo y cerrará el primer campeonato del año jugando ante FC Cajamarca.
A estoy hay que sumarle que los 'blanquiazules' tendrá que jugar la fase eliminatoria de la Copa Libertadores y comenzará a competir internacionalmente a partir de enero, lo que generará un desgaste mayor que los otros candidatos al título.
Una situación parecida es la de Cristal, que también deberá disputar seis partidos en ciudades de altitud. Iniciará y cerrará el Apertura jugando en Cusco, ante Deportivo Garcilaso y Cienciano respectivamente. Además, solo jugará ocho encuentros como local.
Siempre según un analísis previo, Universitario cuenta con un calendario más accesible, esto porque jugará solo cinco partidos en altura, uno de ellos en Moquegua, donde apenas es 1,410 metros sobre el nivel del mar. Cusco FC y Melgar son los rivales más complicados que deberán enfrentar fuera de casa.
Universitario y Alianza Lima se enfrentan en la novena fecha. Foto: Carlos Félix.
Asimismo, el tricampeón disputará hasta nueve partidos en el Estadio Monumental, que en los últimos años se ha convertido en una auténtica fortaleza. Uno de los cotejos en el recinto de Ate será contra Alianza Lima, clásico rival y otro de los candidatos de peso.
Cabe señalar que el fixture se invertirá en el Clausura, donde la 'U' jugará menos partidos de local y tendrá algunas salidas más a la altura, lo que podría darle una mayor dificultad; esto en contraste con lo de Alianza Lima y Sporting Cristal, que en la segunda parte del año afrontarán más encuentros en casa, con menos salidas a la altura también.
Fixture de Alianza Lima en el Apertura
- Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima
- Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
- Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys
- Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima
- Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar
- Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima
- Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC
- Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima
- Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
- Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas
- Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima
Fixture de Universitario en el Apertura
- Fecha 1: Universitario vs. ADT
- Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
- Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
- Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
- Fecha 7: Universitario vs. UTC
- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso
- Fecha 11: Melgar vs. Universitario
- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético
- Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
- Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
- Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
- Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
- Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
Fixture de Sporting Cristal en el Apertura
- Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
- Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar
- Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
- Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
- Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys
- Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal
- Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua
- Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal
- Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC
- Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
- Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC
- Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
- Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT
- Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal
