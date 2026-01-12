Universitario, Alianza Lima o Cristal: ¿Qué equipo tiene el fixture más difícil en el Apertura?

De no mediar imprevistos de última hora, tan comúnes en nuestro fútbol, la Liga 1 2026 debe comenzar los últimos días de enero y además de algunos equipos del interior del país, los principales aspirantes al título son Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, denominados los tres grandes del balompié nacional.

Repasando el calendario, en este primer semestre, Alianza Lima parece tener con el fixture más complicado, porque afrontará hasta seis salidas a la altura. Su estreno será en Huancayo y cerrará el primer campeonato del año jugando ante FC Cajamarca.

A estoy hay que sumarle que los 'blanquiazules' tendrá que jugar la fase eliminatoria de la Copa Libertadores y comenzará a competir internacionalmente a partir de enero, lo que generará un desgaste mayor que los otros candidatos al título.

Una situación parecida es la de Cristal, que también deberá disputar seis partidos en ciudades de altitud. Iniciará y cerrará el Apertura jugando en Cusco, ante Deportivo Garcilaso y Cienciano respectivamente. Además, solo jugará ocho encuentros como local.

Siempre según un analísis previo, Universitario cuenta con un calendario más accesible, esto porque jugará solo cinco partidos en altura, uno de ellos en Moquegua, donde apenas es 1,410 metros sobre el nivel del mar. Cusco FC y Melgar son los rivales más complicados que deberán enfrentar fuera de casa.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en la novena fecha. Foto: Carlos Félix.

Asimismo, el tricampeón disputará hasta nueve partidos en el Estadio Monumental, que en los últimos años se ha convertido en una auténtica fortaleza. Uno de los cotejos en el recinto de Ate será contra Alianza Lima, clásico rival y otro de los candidatos de peso.

Cabe señalar que el fixture se invertirá en el Clausura, donde la 'U' jugará menos partidos de local y tendrá algunas salidas más a la altura, lo que podría darle una mayor dificultad; esto en contraste con lo de Alianza Lima y Sporting Cristal, que en la segunda parte del año afrontarán más encuentros en casa, con menos salidas a la altura también.

Fixture de Alianza Lima en el Apertura

Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar

Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima

Fixture de Universitario en el Apertura

Fecha 1: Universitario vs. ADT

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario

Fecha 7: Universitario vs. UTC

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso

Fecha 11: Melgar vs. Universitario

Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo

Fixture de Sporting Cristal en el Apertura