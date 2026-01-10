Los cinco operadores que transmitirán todos los partidos de la Liga 1 2026

Con nuevas reglas y nuevos fichajes, faltan solamente pocas semanas para dar inicio a la liga del fútbol peruano donde una vez más, los equipos más grandes del país prometen ser protagonistas con sus refuerzos y renovaciones. Universitario de Deportes es el actual campeón.

Los derechos de televisión para esta nueva temporada han cambiado y los partidos de tus equipos favoritos se podrán ver por distintas operadoras. El torneo local de este año sufriría algunas variaciones que es importante tener en cuenta. Conoce por dónde se podrá ver la Liga 1 2026 en todo el Perú.

¿Dónde ver todos los partidos de la Liga 1 2026?

Los operadores que estarán transmitiendo la Liga 1 2026 son aquellos que tienen los derechos de la señal oficial de L1 MAX, canal exclusivo del torneo peruano. Para esta temporada, todos los partidos, incluyendo los de Universitario, se van a poder ver a través de L1 MAX tras el fin de GOLPERÚ.

En ese sentido, los operadores principales que estarán transmitiendo a nivel nacional son: Claro TV, DirecTV, Win, Best Cable y Mi Fibra. Además, se deberá contar con una suscripción para acceder a las plataformas digitales y ver los encuentros en vivo y en directo en algunos de los casos de ser necesario.

¿Movistar transmitirá los partidos de la Liga 1 2026?

De momento, no ha habido ningún pronunciamiento sobre si los partidos de la Liga 1 serán transmitidos a través de Movistar, pero todo podría cambiar en los próximos días.