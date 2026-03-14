Pablo Ceppelini, ex Alianza Lima, cerca de histórico club campeón de Sudamérica: "Fue ofrecido"

Pablo Cepellini, ex Alianza Lima, a sus 34 años, desea continuar con su carrera deportiva, pero lo hará lejos de Perú. Su paso por el torneo nacional será recordado por las diversas situaciones de indisciplina que protagonizó. Ahora, para la temporada 2026, el centrocampista estaría en la mira de un emblemático club que ha sabido ser campeón en su país.

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Por Alianza Lima han pasado diversos jugadores que han sabido aprovechar la oportunidad en el elenco blanquiazul para dar el gran salto a otras grandes ligas; sin embargo, este no es el caso de Pablo Cepellini. Actualmente se encuentra sin equipo y su futuro estaría en Bolivia.

Pablo Cepellini sería fichaje de equipo boliviano

El portal 'Diez' de Bolivia señala que Pablo Cepellini es una opción para reforzar a Oriente Petrolero, pero para concretar su llegada, tendría que liberarse un cupo de extranjero. La dirigencia del elenco albiverde está analizando diversas alternativas que se anunciarían en las próximas semanas y el exvolante de Alianza Lima fue ofrecido a dicha institución.

En ese sentido, Christian Figueroa, director ejecutivo de Oriente Petrolero, conversó con el diario 'Diez' y confirmó las conversaciones con el entorno del jugador. "El plantel no está cerrado todavía. Nos ofrecieron a Cepellini, se logró algo con el representante, pero aún no está cerrado", indicó.

Pablo Ceppelini define su futuro.

Lo cierto es que además de Pablo Cepellini, la dirigencia de Petrolero también tiene sobre la mesa a otros nombres y dos de ellas serían futbolistas de Bolivia, lo que facilitaría su incorporación al plantel. El futuro del exjugador de Alianza Lima es todavía incierto.