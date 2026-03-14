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Esteban Pavez fue autocrítico tras empate de Alianza Lima en Cusco: "Creo que..."

Esteban Pavez habló tras el empate de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en Cusco, ya que perdieron la oportunidad de ser líderes únicos de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Esteban Pavez fue autocrítico.
Esteban Pavez fue autocrítico. | Foto: L1 MAX.
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Alianza Lima visitó a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y empató 1-1 para molestia de sus hinchas. Los blanquiazules tuvieron un hombre más casi todo el partido y perdieron la oportunidad de ser líderes en solitario del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Ante ello, Esteban Pavez decidió pronunciarse.

Paolo Guerrero metió un golazo de media cancha que fue anulado. Foto: composición Líbero/L1 Max

PUEDES VER: Paolo Guerrero y el golazo desde media cancha que fue anulado por infracción previa

Resulta que, una vez culminado el compromiso en la ciudad imperial, el ex Colo Colo fue entrevistado por L1 MAX brevemente y dio su opinión respecto a lo sucedido. Vale precisar que el chileno se ha ganado la titularidad en tienda blanquiazul bajo el mando de Pablo Guede.

Creo que teníamos todo porque nos quedamos con uno más. Nos costó bastante entrar en el primer tiempo. Sacamos un punto en una cancha difícil”, indicó Esteban Pavez, admitiendo que Alianza Lima debió ganar el partido por la ventaja que implicó la expulsión de Canales en Deportivo Garcilaso.

Recordemos que el volante chileno es una de las últimas incorporaciones que tuvo el elenco blanquiazul y fue pedido expreso de Pablo Guede, ya que lo dirigió cuando estaba en Colo Colo. El entrenador argentino lo considera un buen líder dentro y fuera del campo, por lo que quiere que ayude al plantel.

Alianza Lima salvó su invicto en la Liga 1 2026

Alianza Lima es, junto a Los Chanka, uno de los dos equipos de la Liga 1 2026 que permanece invicto. Los blanquiazules llevan cinco triunfos y dos empates en el Torneo Apertura. Ahora buscarán conseguir una nueva victoria en casa para permanecer en lo más alto de la tabla de posiciones.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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