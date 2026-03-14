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Aldair Salazar anotó el 1-0 de Deportivo Garcilaso a Alianza y peligra la punta del Apertura
Aldair Salazar aplicó la ley del ex y ahora anotó un golazo que puso el 1-0 de Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1.
Alianza Lima peligra su ventaja en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 tras ir cayendo 1-0 ante Deportivo Garcilaso desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aldair Salazar apareció para cumplir la ley del ex y anotar el único gol del encuentro, por ahora, en duelo disputado por la jornada 7 del primer campeonato del 2026.
Aldair Salazar anotó el 1-0 de Deportivo Garcilaso a Alianza Lima
Video: L1MAX
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