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Aldair Salazar anotó el 1-0 de Deportivo Garcilaso a Alianza y peligra la punta del Apertura

Aldair Salazar aplicó la ley del ex y ahora anotó un golazo que puso el 1-0 de Deportivo Garcilaso sobre Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Luis Blancas
Aldair Salazar anotó el 1-0 de Deportivo Garcilaso a Alianza Lima
Aldair Salazar anotó el 1-0 de Deportivo Garcilaso a Alianza Lima | Foto: Movistar Deportes
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Alianza Lima peligra su ventaja en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 tras ir cayendo 1-0 ante Deportivo Garcilaso desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aldair Salazar apareció para cumplir la ley del ex y anotar el único gol del encuentro, por ahora, en duelo disputado por la jornada 7 del primer campeonato del 2026.

Paolo Guerrero metió un golazo de media cancha que fue anulado. Foto: composición Líbero/L1 Max

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Aldair Salazar anotó el 1-0 de Deportivo Garcilaso a Alianza Lima

Video: L1MAX

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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