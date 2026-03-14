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Confirmado: DT de Alianza Lima será técnico principal de la selección argentina
Técnico de Alianza Lima asumirá la selección argentina y al mismo tiempo será entrenador del cuadro blanquiazul.
El presidente de la Federación de Voleibol Argentino, Juan Sardo, confirmó que el técnico de Alianza Lima, Facundo Morando, será el entrenador de la selección argentina tras una excelente campaña en el cuadro blanquiazul en la Liga Peruana de Vóley y en el Sudamericano de Clubes de Voleibol 2026.
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DT de Alianza Lima será técnico principal de la selección argentina
En conversación con Radio Ovación, Sardo, presidente de la FeVA, señaló que Morando, actual entrenador de Alianza, seguirá como parte del comando técnico de la selección de Argentina y ahora será el entrenador principal.
"En su momento trajimos como entrenador a Daniel Castellani, pero todo sabemos que él anda con unos temas de salud, pero va a seguir como coordinador general de la rama femenina y el entrenador principal va a ser Facundo Morando", afirmó.
Asimismo, Juan Sardo de la Federación de Voleibol Argentino afirmó que la Liga Peruana de Vóley se ha convertido en una competencia muy competitiva, por lo que a nivel internacional está siendo vista con buenos ojos.
Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima, será técnico principal de la selección argentina
"No tenemos ningun convenio, pero tenemos una excelente relación con Gino (Vegas), siempre están las charlas, para ver qué partidos podamos realizar en conjunto. Hoy por hoy, la liga peruana es competitiva", afirmó Sardo en Radio Ovación.
De esta forma, Facundo Morando, actual entrenador de Alianza Lima, será técnico principal de la selección argentina de cara al 2026. Anteriormente, el argentino ya estuvo al mando de las ‘albicelestes’ en la Copa Panamericana 2024, Mundial 2025 y la Copa América.
Facundo Morando en Alianza Lima
Morando llegó a Alianza en abril de 2025 como reemplazo de Paulo Milagres y tras una buena temporada logró salir campeón nacional de la Liga Peruana de Vóley ese mismo año. Actualmente va a disputar los play-offs de la edición 2026 en donde tiene el objetivo de consagrarse bicampeón.
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