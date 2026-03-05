- Hoy:
Alianza Lima estira su ventaja como líder de la liga: campeón peruano perdió puntos en mesa
¡Sorpresa! Alianza Lima es más puntero que nunca en el campeonato nacional tras decisión de quitarle unidades a uno de sus escoltas. Repasa cómo va la tabla de posiciones.
Como lo demanda su historia, Alianza Lima quiere conquistar todo los títulos en los que compita, desde la Liga 1 hasta la Liga Peruana de Vóley. Justamente en ambos torneos, el cuadro íntimo es líder y espera mantenerse por esa senda para celebrar a final de la temporada de estos dos campeonatos.
Y siendo específicos en el deporte de la net alta, el club íntimo pudo estirar su ventaja en la punta tras conocerse que su escolta ha perdido dos unidades. Nos referimos a la Universidad San Martín, que acaba de ser declarado perder de su último partido, esto por utilizar cuatro extranjeras en cancha, cuando la bases del torneo solo permiten tres.
La FPV, organizadora del certamen, accedió al reclamo presentado y dio como ganador a Circolo Sportivo Italiano frente a San Martín, con un marcador de 3-0. Recordemos que las santas habían vencido 3-2, por lo que perderán dos puntos y se le restarán en la tabla de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley.
Universidad San Martín apunta a ser campeón de la Liga Peruana de Vóley.
Con esta situación, Alianza Lima ahora le lleva dos puntos a la San Martín, esto previo a disputarse la última jornada de la instancia previa a los play off. Las dirigidas por Facundo Morando jugarán este fin de semana ante Deportivo Soan, mientras que las 'Albas' jugarán frente a Universitario, que también tiene aspiraciones de quedar segunda.
Tabla de la Liga Peruana de Vóley si se confirma fallo de FPV
Así quedaría la tabla de posicones de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2, si se confirma el fallo. Universidad San Martín apelará y presentará sus descargos.
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|1. Alianza Lima
|19
|49
|2. San Martín
|19
|46
|3. Universitario
|19
|44
Universidad San Martín suma títulos en la Liga Peruana de Vóley
La Universidad San Martín tiene cinco títulos de la Liga Peruana de Vóley: 2014, 2015, 2016, 2019 y 2019. Este año apunta a ganar su sexta estrella en el deporte de la net alta.
