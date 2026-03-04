La ruta del Pararino: travesía off road en las dunas de Pararín y las playas de Huarmey

¡Turismo sobre ruedas! Más de 150 personas en 70 camionetas disfrutaron de un fin de semana lleno de adrenalina, recorriendo la Ruta del Pararino, travesía off road a través del retador desierto de Huarmey. El recorrido fue organizado por Doble Tracción y BKO Sports y contó con el soporte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, Antamina y otros aliados.

Fueron tres días y dos noches donde los participantes recorrieron un total de 150 kilómetros de puro off road a bordo de sus camionetas 4x4. Aprendieron sobre el manejo en dunas y superficies de arena, mientras disfrutaron en familia de maravillosos lugares y paisajes que les regalaron las dunas de Pararín, así como las playas de Huarmey como Antivito, Pan de Azúcar; entre otras.

Asimismo, los participantes vivieron la experiencia de lo que significa acampar en medio de la naturaleza, armar una fogata de manera ambientalmente sostenible y diversos concursos para fomentar la integración de todo el equipo que partió desde distintas partes del Perú, hasta llegar a Huarmey.La Ruta de Pararino tuvo como objetivo principal promover el turismo sostenible en el país, y para esto, en alianza con la ONG “Perú Te Quiero Limpio”, se realizaron charlas y se creó un manual de tránsito sostenible en playas, documento que fue donado a las entidades pertinentes para su difusión.

La travesía forma parte de la estrategia integral de promoción turística y activación económica de la región Ancash, reconocida en noviembre último como el Mejor Destino de Aventura del Mundo. El calendario 2026 contemplará además, un triatlón en Huarmey, competencias de ciclismo de montaña cruzando la Cordillera y exigentes carreras de trail running tanto en la Cordillera Blanca como en la costa.

La Ruta de Pararino se llevó a cabo gracias al también apoyo de la Municipalidad de Huarmey, la Comunidad Campesina de Pararín, Antamina, GWM Perú, La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash y otros aliados privados.