- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Carabobo vs Cristal
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley: fecha, entrada, hora y dónde ver
Universitario enfrentará a San Martín por la última fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Ambos equipos son candidatos para llevarse el título.
Universitario y San Martín se verán las caras por la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Las 'Pumas' están atravesando un complicado momento, por lo que necesitan ganar para llegar motivadas a la fase final del campeonato. Por su parte, las 'Santas' quieren demostrar que cuentan con un gran plantel para llevarse el título.
¿Cuándo juega Universitario vs. San Martín vóley?
El partido entre Universitario y San Martín se realizará este sábado 7 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora juega Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley?
En Perú, Colombia y Ecuador, el partido entre Universitario y la San Martín iniciará a las 6:45 p.m. Si te encuentras en Venezuela y Bolivia, sigue el duelo a las 7:45 p.m.
En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido empezará a las 8:45 p.m.
¿Dónde ver Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley?
La transmisión del partido entre Universitario y la San Martín por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 2).
Universitario vs. San Martín vóley: entradas
- Occidente preferente: S/ 50.00
- Oriente preferente: S/ 40.00
- Sur: S/ 30.00
- Norte: S/ 30.00
- General: S/ 20.000
Las entradas están a la venta por Joinnus.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90