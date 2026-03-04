Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley: fecha, entrada, hora y dónde ver

Universitario y San Martín se verán las caras por la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Las 'Pumas' están atravesando un complicado momento, por lo que necesitan ganar para llegar motivadas a la fase final del campeonato. Por su parte, las 'Santas' quieren demostrar que cuentan con un gran plantel para llevarse el título.

¿Cuándo juega Universitario vs. San Martín vóley?

El partido entre Universitario y San Martín se realizará este sábado 7 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido entre Universitario y la San Martín iniciará a las 6:45 p.m. Si te encuentras en Venezuela y Bolivia, sigue el duelo a las 7:45 p.m.

En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido empezará a las 8:45 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión del partido entre Universitario y la San Martín por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 2).

Universitario vs. San Martín vóley: entradas

Occidente preferente: S/ 50.00

Oriente preferente: S/ 40.00

Sur: S/ 30.00

Norte: S/ 30.00

General: S/ 20.000

Las entradas están a la venta por Joinnus.