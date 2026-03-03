- Hoy:
IMPORTANTE, inmigrantes en EE. UU.: USCIS anuncia registro de VISAS H-1B para el 2027, ¿cuándo empieza y a quiénes beneficia?
¡Atención! El registro para la visa H-1B empieza mañana, 4 de marzo en EE. UU. ¿Cuáles son los requisitos y qué deben tener en cuenta los empleadores?
¡Aviso importante! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó la apertura del registro electrónico para las visas H-1B correspondientes al año fiscal 2027. A continuación, todo lo que se sabe.
USCIS anuncia registro de visas H-1B para el 2027, ¿cuándo empieza y a quiénes beneficia?
Este proceso empezará mañana, 4 de marzo, a las 12:00 p. m., hora del este, y finalizará el 19 de marzo de 2026 a la misma hora. Todos los empleadores interesados en solicitar estas visas tendrán un plazo de 15 días para enviar sus registros. En tanto, las notificaciones sobre la selección de solicitudes se llevarán a cabo el 31 de marzo de este año.
'Wolfsdorf' y otros portales internacionales señalaron que, en medio de la temporada de límite para este año y sus cambios en el proceso de selección de visas H-1B, USCIS implementó un sistema de selección ponderada en caso de que las inscripciones superen el límite anual, lo que podría beneficiar a los solicitantes con perfiles más cualificados y salarios más altos.
Asimismo, una Proclamación Presidencial conocida como Restricción a la Entrada de Ciertos Trabajadores No Inmigrantes ha dejado abierta la posibilidad de que algunos solicitantes seleccionados puedan pagar una tarifa adicional de US$100,000 para poder presentar su petición H-1B. Al respecto, es necesario que los empleadores realicen una planificación estratégica con anticipación.
Con relación a los requisitos de registro, todos los empleadores que estén sujetos al límite deben enviar sus registros a través de una cuenta en línea de USCIS y cumplir con el abono de una tarifa de registro de $215 por cada beneficiario.
Datos importantes y a considerar para los equipos de RR. HH. ante este anuncio
En este contexto, los equipos de recursos humanos deben tomar en cuenta los siguientes recordatorios para evitar alguna complicación:
- Los empleadores que aún no cuenten con una cuenta organizacional de USCIS deben crearla de inmediato.
- El registro es un paso obligatorio antes de presentar una solicitud H-1B completa.
- La entrada de datos del beneficiario y el pago no podrán realizarse antes del 4 de marzo.
- La falta de un registro adecuado impedirá que un empleador presente una petición sujeta al límite para ese beneficiario.
¿Qué más se sabe sobre la visa H -1B para el 2027?
La temporada de visas H-1B para el año fiscal 2027 se caracteriza por una ventana de registro reducida y un modelo de selección ponderada. Además, se anticipa la posibilidad de enfrentar comisiones suplementarias que podrían alcanzar cifras de seis dígitos.
Este escenario también expone un mayor escrutinio en relación con los salarios y la elegibilidad para ocupaciones especializadas. Por lo tanto, es necesario que las áreas de Recursos Humanos, finanzas y asesoría de inmigración trabajen en estrecha colaboración para gestionar adecuadamente estos nuevos desafíos.
