ATENCIÓN, conductores: El DPS confirma los "papeles" que ahora son indispensables para no negarte la licencia de conducir de Texas

Obtener la licencia de conducir de Texas por primera vez implica cumplir con una serie de requisitos estrictos que el estado no está dispuesto a flexibilizar. El Texas Department of Public Safety (DPS) dejó en claro cuáles son los documentos obligatorios que deben presentarse para evitar que la solicitud sea rechazada.

El DPS establece los requisitos para obtener la licencia de conducir por primera vez.

De acuerdo con el propio organismo, todos los solicitantes que tramitan la licencia por primera vez deben presentar la solicitud en persona y entregar la documentación requerida, por lo que no basta con iniciar el trámite en línea si se trata de la primera vez. La entrega presencial de los documentos constituye el primer filtro dentro del proceso de elegibilidad para obtener la licencia de conducir en el estado.

¿Cuáles son los documentos obligatorios para obtener la licencia de conducir de Texas por primera vez?

El Texas Department of Public Safety (DPS) exige que toda persona que tramite su licencia de conducir de Texas por primera vez acuda en persona a una oficina y presente documentación vigente que respalde su situación legal y residencia. Según explica el organismo en su portal oficial, los solicitantes deben presentar prueba de:

Ciudadanía estadounidense o presencia legal en Estados Unidos

Residencia en Texas

Número de Seguro Social y la tarjeta correspondiente

Registro del vehículo en Texas

Seguro del vehículo vigente

Un punto clave que recalca el Texas Department of Public Safety (DPS) es que ningún documento puede estar vencido al momento de presentarlo. De lo contrario, la autoridad puede negar la emisión de la licencia. Esto forma parte del proceso de verificación de elegibilidad y busca garantizar que todos los datos estén actualizados y en regla. No cumplir con uno solo de estos requisitos puede derivar en la negación automática de la licencia de conducir de Texas.

¿Cómo puedo renovar mi licencia de conducir en Texas? Requisitos y elegibilidad ante el DPS

Para quienes ya cuentan con el documento, el proceso es diferente. La renovación de la licencia de conducir de Texas puede realizarse en línea si el conductor cumple con ciertos criterios establecidos por el DPS.

El organismo indica que el trámite digital está disponible para personas de 78 años o menos, cuya licencia no esté suspendida y que no necesiten hacer cambios en su información personal o en sus condiciones físicas o mentales. El proceso en línea se realiza a través del portal oficial del estado, donde el conductor debe:

Crear una cuenta.

Tener a la mano su número actual de licencia.

Proporcionar los últimos cuatro dígitos de su Seguro Social.

Pagar la tarifa correspondiente.

En cambio, deberán acudir de manera presencial quienes tengan 79 años o más, necesiten modificar sus datos o no cumplan con los requisitos de elegibilidad para renovar la licencia de conducir en línea.

Para evitar contratiempos, el DPS recomienda verificar previamente si se cumplen los criterios establecidos antes de iniciar el trámite. Cumplir con todos los requisitos y presentar los documentos correctos es fundamental para que no le nieguen la licencia de conducir de Texas.