Exárbitro FIFA se pronuncia tras polémica en el Alianza Lima vs UTC por error del VAR: "Incorrecta"

Una de las polémicas que se sigue comentando en la semana es con respecto al Alianza Lima vs UTC. El árbitro Micke Palomino tuvo dudas en cobrar un saque de meta, por lo que consultó al VAR para tener una ayuda en la decisión. Sin embargo, la información no fue certera y terminó brindando una ocasión de ataque a los blanquiazules que finalmente fue gol.

Exárbitro FIFA se pronuncia sobre polémica del VAR en Alianza Lima vs UTC

Dado la coyuntura de este caso inusual con el VAR, el reconocido Miguel Ángel Scime, exárbitro y asesor FIFA, utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista ante este suceso que ha desatado todo tipo de reacciones entre periodistas y aficionados. Usando el reglamento estipulado, aclara que se actuó mal por parte del juez principal y del responsable en el videoarbitraje.

"Uso incorrecto del VAR fuera del protocolo. El árbitro consulta al VAR sobre un aspecto no permitido por el protocolo: determinar si la reanudación debía ser saque de meta o saque de esquina. Además, la información proporcionada resulta incorrecta, ya que indica que corresponde saque de esquina, cuando en realidad la decisión correcta debía ser saque de meta. En términos arbitrales, la situación constituye un uso indebido del VAR y un error de procedimiento, ya que el sistema intervino en un aspecto que no está contemplado dentro de sus competencias reglamentarias."

(VIDEO: Miguel Ángel Scime)

De esta manera, se reconfirma el error que tuvieron los árbitros responsables en esta acción que generó el gol de Alianza Lima para conseguir un triunfo sobre UTC de Cajamarca. Este hecho ha ocasionado que los altos mandos del cuadro del 'Gavilán del Norte' exijan la anulación del cotejo, por lo que se aguarda qué medidas tomará la Liga 1.

Audios del VAR sobre polémica de Alianza Lima vs UTC

CONAR filtró los audios del VAR en el que se corrobora el error del árbitro para decir que fue tiro de esquina para Alianza Lima. Por si fuera poco, que el juez Micke Palomino utilizó la tecnología en ocasiones que no amerita como el cobro de un saque de meta o tiro de esquina.

"¿Es tiro de esquina, brother? Me apuré yo", se logra oír en los audios del VAR.

(VIDEO: CONAR)