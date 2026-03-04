- Hoy:
¡CONFIRMADO! Anuncian cambio de sentido vehicular en la Panamericana por Semana Santa 2026 en Lima
A varias semanas de celebrar la Semana Santa 2026, la Municipalidad de Lima confirmó cambio de sentido vehicular en la Panamericana Sur. Conoce más detalles.
La Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, y en el Perú, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) son feriados a nivel nacional. Estas fechas son aprovechadas por miles de familias para realizar un breve viaje al interior del país.
Si eres una de ellos, es importante que sepas que la Municipalidad de Lima junto a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) realizará el cambio de sentido vehicular en la Panamericana Sur por Semana Santa. Esta medida, buscará reducir el tiempo de viaje a aproximadamente 45 minutos en los tramos intervenidos.
Emape realiza trabajos de fiscalización en la Panamericana Sur.
Es así que EMAPE coordinará el ordenamiento del tránsito y el despliegue de personal en puntos clave para esta fecha que se aproxima. Se destaca que esta importante acción forma parte de un plan integral para evitar congestiones prolongadas, brindar mayor seguridad vial y optimizar el desplazamiento de miles de conductores en las vías.
Por otro lado, es importante mencionar que una acción similar de la Municipalidad de Lima se ha realizado anteriormente durante la época de verano 2026 y contribuyó favorablemente en el tránsito vehicular, de aquellos que decidieron viajaron al sur de la capital para pasar un momento agradable.
Esta notita fue bien recibida por lo usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en comentar la respecto. "Los camiones por el lado derecho hace más tráfico", "Ahora no hay muchos buses como en la Semana Santa por eso se podría ver cómo ordenado, pero en esa fecha es una bomba de tiempo, los buses, colectivos, autos, taxis, etc.", indicaron.
¿Cuándo es Semana Santa 2026?
Conoce aquí cuándo cae Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano y temporada en la que muchas familias aprovechan para viajar o participar en diversas actividades:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo
- Jueves Santo: 2 de abril
- Viernes Santo: 3 de abril
- Domingo de Resurrección: 5 de abril.
