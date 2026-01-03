Estos son los 4 días libres que disfrutarán los trabajadores del Perú en el próximo fin de semana largo

Ahora que llegó oficialmente el 2026, el feriado de Año Nuevo (1 de enero) ya pasó, por lo que muchos trabajadores y familias comienzan a mirar el calendario en busca del siguiente descanso prolongado para planificar viajes, actividades familiares o simplemente una pausa en la rutina laboral.

En ese contexto, abril se perfila como el mes clave, ya que traerá consigo uno de los feriados largos más importantes del año. Este descanso extendido se dará gracias a la Semana Santa 2026, una celebración religiosa que en el Perú también tiene carácter laboral, pues incluye dos días feriados oficiales que, al coincidir con el fin de semana, permitirán disfrutar de varios días consecutivos libres.

Semana Santa 2026: ¿por qué habrá feriado largo en abril?

En el 2026, la Semana Santa se celebrará a inicios de abril, con las siguientes fechas clave:

Jueves 2 de abril de 2026: Jueves Santo (feriado nacional)

Viernes 3 de abril de 2026: Viernes Santo (feriado nacional)

Al tratarse de días feriados oficiales, no laborables para el sector público y privado, estos se unirán a los días de descanso habituales del fin de semana.

Un fin de semana largo de cuatro días

El feriado largo de Semana Santa 2026 quedará conformado de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: feriado

Viernes 3 de abril: feriado

Sábado 4 de abril: descanso habitual

Domingo 5 de abril: descanso habitual

Esto dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para el turismo interno, reuniones familiares o actividades religiosas propias de estas fechas.

¿A quiénes aplica el feriado largo de Semana Santa?

Los feriados de Jueves Santo y Viernes Santo aplican para el sector público y el sector privado. En caso de que un trabajador deba laborar durante estos días feriados, corresponde el pago adicional o descanso compensatorio, según lo establece la legislación laboral vigente.

¿Cuántos feriados faltan en 2026 tras el 1 de enero?

Una vez pasado el feriado de Año Nuevo, aún restan 15 feriados nacionales en el 2026, incluyendo Semana Santa. Estos son: