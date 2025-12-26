Calendario 2026 con feriados: Lista de fechas festivas y días no laborables

El calendario de días libres en 2026 es una herramienta clave para la organización del tiempo personal, familiar y laboral. Conocer con anticipación los feriados nacionales y los días no laborables permite a trabajadores, estudiantes, empresas e instituciones planificar viajes, actividades recreativas, cronogramas académicos y metas productivas.

Además, estos descansos oficiales tienen un impacto directo en el turismo interno y en la dinámica económica del país. En el Perú, los feriados están regulados por ley y se aplican tanto al sector público como al privado.

En cambio, los días no laborables suelen ser establecidos por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo y, por lo general, se aplican al sector público, con recuperación de horas, mientras que en el sector privado su aplicación queda sujeta a acuerdo entre empleador y trabajador. A continuación, te dejamos la información más relevante sobre los feriados y días no laborables del 2026.

Feriados nacionales oficiales en el 2026

Durante el año 2026, el Perú contará con varios feriados de carácter cívico, religioso e histórico que serán de descanso obligatorio a nivel nacional:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad

En estas fechas, los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado. En caso de laborar sin descanso sustitutorio, corresponde el pago adicional establecido por la legislación laboral vigente.

Días no laborables en el 2026: lo que debes saber

Los días no laborables de 2026 aún deben ser oficializados por el Gobierno peruano. Tradicionalmente, estos días se declaran para unir feriados con fines de semana y así formar fines de semana largos, con el objetivo de promover el turismo y el descanso.

Por lo general, los días no laborables:

Se aplican principalmente al sector público.

Requieren recuperación de horas no trabajadas.

Son opcionales en el sector privado, previo acuerdo entre las partes.

Impacto de los días libres en la planificación del 2026

Los feriados y días no laborables no solo representan oportunidades de descanso, sino también momentos clave para fortalecer la salud mental, la convivencia familiar y el desarrollo de actividades culturales y recreativas. Para las empresas, conocer estas fechas con anticipación facilita la gestión de turnos, la productividad y la planificación anual.