¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional? Esto dice El Peruano
Diversos ciudadanos podrán acceder a un día libre el viernes 26 de diciembre, por este importante motivo que anunció el Estado peruano.
Faltan pocos días para celebrar Navidad y Año Nuevo, ante ello, muchos trabajadores buscan conocer si el viernes 26 de diciembre es feriado a nivel nacional, ya que podrían disfrutar de un fin de semana largo.
Los trabajadores del país pueden acceder a un día libre obligatorio el 25 de diciembre, por Navidad, pero el descanso del viernes 26 está dirigido solo a un sector de la población. A continuación, te diremos si eres uno de los beneficiarios.
¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional?
Mediante el Decreto Legislativo N° 713, el Estado peruano dio a conocer que el viernes 26 de diciembre es un día de descanso para los trabajadores del sector estatal, por ende, este grupo de colaboradores podrán tener 4 días libres consecutivos.
- Jueves 25 de diciembre - FERIADO A NIVEL NACIONAL
- Viernes 26 de diciembre - DÍA LIBRE PARA EL SECTOR PÚBLICO
Solo los trabajadores públicos acceden a un día de descanso el 26 de diciembre. (Foto: Andina).
Es importante mencionar que, si bien esta medida favorece a los trabajadores públicos; existen excepciones con el área de salud, Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros. Si eres colaborar de una empresa privada, el descanso adicional corresponderá a tu encargado.
Se debe tener en cuenta que, el trabajador que acceda al beneficio deberá compensar las horas correspondientes en un plazo de 10 días posteriores o según lo acordado con la entidad. Este beneficio busca impulsar el turismo y la economía en el país.
