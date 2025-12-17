¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional? Esto dice El Peruano

Faltan pocos días para celebrar Navidad y Año Nuevo, ante ello, muchos trabajadores buscan conocer si el viernes 26 de diciembre es feriado a nivel nacional, ya que podrían disfrutar de un fin de semana largo.

Los trabajadores del país pueden acceder a un día libre obligatorio el 25 de diciembre, por Navidad, pero el descanso del viernes 26 está dirigido solo a un sector de la población. A continuación, te diremos si eres uno de los beneficiarios.

¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional?

Mediante el Decreto Legislativo N° 713, el Estado peruano dio a conocer que el viernes 26 de diciembre es un día de descanso para los trabajadores del sector estatal, por ende, este grupo de colaboradores podrán tener 4 días libres consecutivos.

Jueves 25 de diciembre - FERIADO A NIVEL NACIONAL

Viernes 26 de diciembre - DÍA LIBRE PARA EL SECTOR PÚBLICO

Solo los trabajadores públicos acceden a un día de descanso el 26 de diciembre. (Foto: Andina).

Es importante mencionar que, si bien esta medida favorece a los trabajadores públicos; existen excepciones con el área de salud, Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros. Si eres colaborar de una empresa privada, el descanso adicional corresponderá a tu encargado.

Se debe tener en cuenta que, el trabajador que acceda al beneficio deberá compensar las horas correspondientes en un plazo de 10 días posteriores o según lo acordado con la entidad. Este beneficio busca impulsar el turismo y la economía en el país.