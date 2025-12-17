0
¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional? Esto dice El Peruano

Diversos ciudadanos podrán acceder a un día libre el viernes 26 de diciembre, por este importante motivo que anunció el Estado peruano.

Este viernes 26 de diciembre es día no laborable, según El Peruano.
Este viernes 26 de diciembre es día no laborable, según El Peruano. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

Faltan pocos días para celebrar Navidad y Año Nuevo, ante ello, muchos trabajadores buscan conocer si el viernes 26 de diciembre es feriado a nivel nacional, ya que podrían disfrutar de un fin de semana largo.

Conoce si el miércoles 24 de diciembre corresponde a un feriado a nivel nacional.

PUEDES VER: ¿El 24 de diciembre será feriado a nivel nacional?

Los trabajadores del país pueden acceder a un día libre obligatorio el 25 de diciembre, por Navidad, pero el descanso del viernes 26 está dirigido solo a un sector de la población. A continuación, te diremos si eres uno de los beneficiarios.

¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional?

Mediante el Decreto Legislativo N° 713, el Estado peruano dio a conocer que el viernes 26 de diciembre es un día de descanso para los trabajadores del sector estatal, por ende, este grupo de colaboradores podrán tener 4 días libres consecutivos.

  • Jueves 25 de diciembre - FERIADO A NIVEL NACIONAL
  • Viernes 26 de diciembre - DÍA LIBRE PARA EL SECTOR PÚBLICO
26 de diciembre

Solo los trabajadores públicos acceden a un día de descanso el 26 de diciembre. (Foto: Andina).

Es importante mencionar que, si bien esta medida favorece a los trabajadores públicos; existen excepciones con el área de salud, Policía Nacional del Perú (PNP), entre otros. Si eres colaborar de una empresa privada, el descanso adicional corresponderá a tu encargado.

Se debe tener en cuenta que, el trabajador que acceda al beneficio deberá compensar las horas correspondientes en un plazo de 10 días posteriores o según lo acordado con la entidad. Este beneficio busca impulsar el turismo y la economía en el país.

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

