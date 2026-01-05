Nuevo bypass Las Torres iniciará marcha blanca: se confirma apertura de carriles que reducirá el tráfico

Tras varios meses de trabajo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el nuevo bypass Las Torres iniciará marcha blanca este viernes 9 de enero. El alcalde, Renzo Reggiardo, precisó que se aperturarán dos carriles del sentido Lima-Chosica, en el horario de 5 a. m. a 6 p. m., con la finalidad de agilizar el tránsito vehicular.

En este periodo se pondrán en funcionamiento las vías, que se encuentran en un 92 % de avance, para que de manera progresiva se evalúe el flujo vehicular, ajuste de la señalización y optimización de la seguridad vial. La marcha blanca del proyecto involucrará la autopista Ramiro Prialé, en dirección hacia el distrito de Lurigancho-Chosica.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, revisó el avance de la megaobra.

Se tiene previsto que para el mes de febrero se termine la instalación del alumbrado público y se habilite el viaducto de 1.4 km, que cuenta con seis carriles (tres por cada sentido). Con estas mejoras se seguirá avanzando con el proyecto del bypass que conecta con la autopista Ramiro Prialé y la avenida Las Torres.

Cabe señalar que los trabajos iniciaron en junio del año 2025 y están a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), que hasta el momento finalizó con las labores de concreto de pilares, vigas, columnas, losas y muros, y continúan con la culminación del asfaltado de pistas y la señalización vial.

La obra del Bypass Las Torres se encuentra en su etapa final con 92% de avance.

Es importante destacar que el objetivo principal de la construcción del bypass es reducir los tiempos de viaje entre Lima y Chosica, aliviando la congestión vehicular que se concentra en esta zona crítica, beneficiando a miles de usuarios de la capital peruana que buscan movilizarse por extensos tramos.

El bypass conectará una vía doble con la Carretera Central, vía que por años ha sufrido una fuerte congestión vehicular, logrando reducir el tiempo de viaje de dos horas a solo 45 minutos, además de mejorar el acceso a importantes zonas de Lima Este como Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla, Santa Clara, entre otras.