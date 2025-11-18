Municipalidad de Lima anuncia alucinante actualización de megaobra que reducirá el tráfico: "Al 85%"

Cada día, miles de vehículos quedan atrapados en largas colas en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, uno de los puntos más críticos del tránsito hacia Lurigancho-Chosica. Por eso, el avance del nuevo bypass ha generado expectativa: se trata de una obra largamente esperada por los conductores que viven y trabajan en esta zona.

Hoy, esta infraestructura, considerada una de las más importantes de la gestión de la Municipalidad de Lima, está a punto de entrar en su fase decisiva. Con un avance del 85%, el proyecto se prepara para comenzar su etapa final, la misma que definirá el nuevo flujo vehicular para miles de limeños que usan este corredor todos los días.

Municipalidad de Lima anuncia alucinante actualización de megaobra que reducirá el tráfico

Bypass Las Torres llega al 85% y alista su etapa de asfaltado

De acuerdo a un anunció de la comuna limeña, la próxima semana se concluirá el vaciado de concreto en las losas, lo que dará paso al asfaltado de las pistas que conformarán los seis carriles de este viaducto de 1,4 km (tres por sentido). Al mismo tiempo, se continúa instalando los muros tipo jersey, que reforzarán la seguridad vehicular dentro del bypass.

Ejecutado por la Municipalidad de Lima y Emape, este bypass busca agilizar de manera decisiva el tránsito en un sector históricamente congestionado. Su funcionamiento permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento en toda la zona de Lurigancho-Chosica y optimizar la circulación en el punto donde se cruzan Ramiro Prialé y Las Torres.

¿Cómo va la obra?

En los cinco accesos viales ya se han asfaltado dos entradas, mientras que una tercera se encuentra en labores de excavación y retiro de pavimento deteriorado. El cronograma señala que todos los accesos quedarán asfaltados antes de finalizar el mes. Además, ya se instalaron la totalidad de vigas que sostienen el viaducto y avanzan las instalaciones eléctricas para el alumbrado público.

¿En qué beneficiará?

Cuando entre en funcionamiento, esta obra reducirá significativamente la congestión que afecta a miles de conductores que se dirigen a Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla, Santa Clara, Lurigancho-Chosica y toda la zona este. También facilitará la conexión con la autopista Ramiro Prialé y la Carretera Central, dos ejes vitales para la movilidad en Lima.