Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: realizó trabajos en la Panamericana Norte y Sur que beneficiará a la población

Este fin de semana largo, personal de la Municipalidad de Lima llegó a la Panamericana Norte y Sur para realizar intervenciones en favor de los vecinos.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima realiza importantes trabajos en la Panamericana Norte y Sur.
Uno de los principales problemas de la capital es la acumulación de basura en principales vías, como la Panamericana Norte y Sur. Debido a esto, la Municipalidad de Lima tomó acciones para combatir la problemática y, este último fin de semana largo, realizó trabajos de limpieza integral en ambas rutas.

A través de sus redes sociales, la institución limeña informó que se recolectaron más de 50 toneladas de basura en la Panamericana. Esta medida sin duda brinda una mejor imagen a los distritos comprometidos, ya que están vías son transitadas a diario por miles de conductores y peatones.

Municipalidad de Lima

Se logró recolectar más de 550 toneladas de residuos a lo largo de la Panamericana Sur y Norte.

En total, el personal de la Municipalidad de Lima pudo limpiar más de 50 toneladas de residuos sólidos y 70 toneladas de desmonte durante el fin de semana largo. Entre las principales zonas intervenidas se encuentra, Pro, un espacio que es uno de los más contaminados en Lima Norte.

Asimismo, debajo del Puente Chillón, en el distrito de Puente Piedra, se recolectó basura que es arrojada por los ciudadanos. Cabe señalar, que en este problema también se puede incluir la falta de acción de las municipalidades, ya que es importante contar con el servicio de recojo de residuos para evitar la acumulación en zonas no autorizadas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que este tipo de labores de la municipalidad capitalina, muchas veces, genera congestión vehicular en las principales vías, tales como la Panamericana Norte y Sur, pero estas recientes intervenciones se llevaron a cabo durante el fin de semana largo, donde se presentó menos afluencia de vehículos.

"Gente cochina que transita esas zonas, tengan más respeto por el personal de limpieza", "Falta de educación y cultura, lastimosamente las normas son letra muerta", "Deberían sembrar más árboles, embellecer la ciudad y todo a su alrededor", Más control y evitar que boten ahí", fueron los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

