- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Confirman paro de transporte este 15 de enero: anuncian participación de todas las empresas en Lima y Callao
Se confirmó un nuevo paro de transportistas para este jueves 15 de enero y se anticipa que todas las empresas de Lima y Callao participarán en esta medida.
Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), informó a la población, que este 15 de enero se llevará a cabo un paro de transportistas en Lima y Callao. La medida consistirá en un "apagado de motores", que se realizará con la finalidad de exigir medidas de seguridad para los trabajadores del rubro.
PUEDES VER: Vecinos de Miraflores podrán acceder a DNI electrónico gratis: campaña será de lunes a viernes
"Nada más el apagado de motores, nosotros no vamos a salir. La época de las marchas ya pasaron a la historia... vamos a apersonarnos a Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, una comisión", precisó Rau Rau para RRP.
Además, indicó que la totalidad de las empresas de Lima y Callao van a participar de esta protesta contra el estado peruano y su falta de acción ante la actual problemática que azota el sector. Cabe señalar, que esta medida se lleva a cabo tras los nuevos ataques a los conductores.
"Lamentablemente, nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. Prácticamente, como ya terminó el estado de emergencia en diciembre, el Gobierno dijo que iba a ampliarlo, pero parece que no lo toma.", señaló el representante.
El paro de transportistas exige medidas de protección para los trabajadores.
"Por eso que nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero. Son todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste", confirmando de esta manera que el siguiente jueves 15 de enero, la transitabilidad puede verse perjudicada.
Si bien no se desarrollará una protesta en las calles o se obstaculizará el paso del transporte, el "apagado de motores" implicará que por varios minutos, los vehículos de transporte público no se movilizarán, lo que generaría un retraso para algunos pasajeros, por lo que le recomendamos que tome sus precauciones.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90