- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Paro de transportistas 17 y 18 de diciembre: ¿Confirmaron un nuevo apagado de motores?
Miles de ciudadanos buscan conocer si diversos medios de transportes confirmaron que acatarán un nuevo paro este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.
Este martes 16 de diciembre vence el plazo otorgado por el gremio de transportistas. Este importante sector de la población busca conocer el plan que tiene el Estado peruano para luchar contra la inseguridad ciudadana y extorsión. La medida será definida en una reunión clave entre conductores y autoridades.
PUEDES VER: ¿Minedu confirmó la suspensión de clases por paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre?
¿Hay paro de transportistas el 17 y 18 de diciembre?
Martín Ojeda, vocero del gremio de transportistas, informó que si no hay resultados tangibles, diversas empresas acatarían un nuevo paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre, pero aún no se confirmó si la medida será ejecutada al 100%.
"No hemos nacido para hacer paros, pero tampoco para trabajar bajo la amenaza de sicarios", indicó el presidente de este importante gremio. Además, solicitaron a las autoridades que asuman su responsabilidad frente a la crisis que está afectando al país.
Aún no se confirmó el paro de transportistas. (Foto: Composición Líbero)
¿Minedu suspendió las clases presenciales?
Por el momento, el Ministerio de Educación no confirmó la suspensión de las clases en los colegios nacionales, por ende, los menores deberán asistir a las aulas con total normalidad, ya que aún no se confirmó el apagado de motores.
Además, algunos menores están rindiendo sus últimas evaluaciones, porque el periodo académico 2025 terminará el viernes 19 de diciembre, de acuerdo al cronograma dispuesto por el Minedu.
- 1
¿Minedu confirmó la suspensión de clases por paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre?
- 2
Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial
- 3
Megaproyecto en Javier Prado aliviará la congestión vehicular en menos de 8 minutos: se construirá viaducto elevado
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90