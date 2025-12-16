Paro de transportistas 17 y 18 de diciembre: ¿Confirmaron un nuevo apagado de motores?

0
Miles de ciudadanos buscan conocer si diversos medios de transportes confirmaron que acatarán un nuevo paro este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.

Roxana Aliaga
Gremios no confirmaron que acatarán paro de transportistas.
Gremios no confirmaron que acatarán paro de transportistas. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
Este martes 16 de diciembre vence el plazo otorgado por el gremio de transportistas. Este importante sector de la población busca conocer el plan que tiene el Estado peruano para luchar contra la inseguridad ciudadana y extorsión. La medida será definida en una reunión clave entre conductores y autoridades.

Minedu no confirmó la suspensión de las clases escolares.

PUEDES VER: ¿Minedu confirmó la suspensión de clases por paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre?

¿Hay paro de transportistas el 17 y 18 de diciembre?

Martín Ojeda, vocero del gremio de transportistas, informó que si no hay resultados tangibles, diversas empresas acatarían un nuevo paro de transportistas este 17 y 18 de diciembre, pero aún no se confirmó si la medida será ejecutada al 100%.

"No hemos nacido para hacer paros, pero tampoco para trabajar bajo la amenaza de sicarios", indicó el presidente de este importante gremio. Además, solicitaron a las autoridades que asuman su responsabilidad frente a la crisis que está afectando al país.

minedu

Aún no se confirmó el paro de transportistas. (Foto: Composición Líbero)

¿Minedu suspendió las clases presenciales?

Por el momento, el Ministerio de Educación no confirmó la suspensión de las clases en los colegios nacionales, por ende, los menores deberán asistir a las aulas con total normalidad, ya que aún no se confirmó el apagado de motores.

Además, algunos menores están rindiendo sus últimas evaluaciones, porque el periodo académico 2025 terminará el viernes 19 de diciembre, de acuerdo al cronograma dispuesto por el Minedu.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

