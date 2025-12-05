Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año
Falta poco para que terminen las clases escolares, pero es importante que conozcas cuándo los estudiantes regresarán el colegio en el 2026.
El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el calendario del año escolar 2026, mediante la resolución ministerial N° 501-2025. Si eres padre de familia, debes saber que los colegios nacionales iniciarán sus clases la segunda semana de marzo.
PUEDES VER: Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
Se debe tener en cuenta que este 2025, las clases escolares terminarán el viernes 19 de diciembre. Las vacaciones tendrán una duración de dos meses, tiempo en el que los docentes se capacitarán para el periodo 2026.
¿Cuándo comienzan las clases escolares 2026?
Las personas deben saber que, las clases escolares del 2026 empezarán el lunes 16 de marzo. Se debe tener en cuenta que, la fecha pactada es aplicada por los colegios nacionales; sin embargo, algunas escuelas privadas empiezan la primera semana de dicho mes.
Las clases escolares comenzarán el 16 de marzo.
Calendario escolar 2026
Si quieres conocer cuándo inician los cuatro bloques de lecciones que habrá el próximo año, entonces tienes que revisar el siguiente listado. ¡Toma nota!
- Primer bloque de clases (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo
- Segundo bloque de clases (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio
- Tercer bloque de clases (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre
- Cuarto bloque de clases (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre
¿Cómo separar vacante para colegios este 2026?
Para separar una vacante para los colegios nacionales este 2026, tienes que estar atento al cronograma del Ministerio de Educación (Minedu), ya que muchas veces el proceso inicia en diciembre del 2025. Hasta el momento, no han confirmado cómo será el proceso.
