Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el calendario del año escolar 2026, mediante la resolución ministerial N° 501-2025. Si eres padre de familia, debes saber que los colegios nacionales iniciarán sus clases la segunda semana de marzo.

Se debe tener en cuenta que este 2025, las clases escolares terminarán el viernes 19 de diciembre. Las vacaciones tendrán una duración de dos meses, tiempo en el que los docentes se capacitarán para el periodo 2026.

¿Cuándo comienzan las clases escolares 2026?

Las personas deben saber que, las clases escolares del 2026 empezarán el lunes 16 de marzo. Se debe tener en cuenta que, la fecha pactada es aplicada por los colegios nacionales; sin embargo, algunas escuelas privadas empiezan la primera semana de dicho mes.

Calendario escolar 2026

Si quieres conocer cuándo inician los cuatro bloques de lecciones que habrá el próximo año, entonces tienes que revisar el siguiente listado. ¡Toma nota!

Primer bloque de clases (2 semanas): del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo bloque de clases (9 semanas): del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer bloque de clases (9 semanas): del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto bloque de clases (9 semanas): del 19 de octubre al 18 de diciembre

¿Cómo separar vacante para colegios este 2026?

Para separar una vacante para los colegios nacionales este 2026, tienes que estar atento al cronograma del Ministerio de Educación (Minedu), ya que muchas veces el proceso inicia en diciembre del 2025. Hasta el momento, no han confirmado cómo será el proceso.