Federico Girotti aceptó oferta de Alianza Lima y firmará por las próximas tres temporadas

Y finalmente, Alianza Lima encontró al reemplazo de Hernán Barcos. Llegó a Matute un día, hizo un doblete y nunca olvidaron su nombre. Federico Girotti tenía otras ofertas importantes, pero ya le había comunicado al presidente de Talleres que su deseo era llegar a Perú para ponerse la blanquiazul. Es un gran fichaje para la Liga 1 y Copa Libertadores.

PUEDES VER: La gran racha que Paolo Guerrero le arrebató a Hernán Barcos tras su llegada a Alianza Lima

"Federico Girotti será jugador de Alianza Lima. Ya existe un acuerdo total entre el delantero argentino y los 'íntimos' (tendrá 3 años de contrato). La compra del 50 por ciento del pase del futbolista, procedente de Talleres, está en proceso y muy bien encaminada", señaló el periodista José Varela en su cuenta de X. El argentino estaba esperando que se le de esta oportunidad.

Federico Girotti jugará en Alianza Lima | Vía José Varela

Noticia en desarrollo...