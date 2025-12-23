Federico Girotti aceptó oferta de Alianza Lima y firmará por las próximas tres temporadas
Su deseo era jugar en Alianza Lima y lo cumplirá, entérate de los detalles del nuevo delantero argentino que se pondrá la blanquiazul.
Y finalmente, Alianza Lima encontró al reemplazo de Hernán Barcos. Llegó a Matute un día, hizo un doblete y nunca olvidaron su nombre. Federico Girotti tenía otras ofertas importantes, pero ya le había comunicado al presidente de Talleres que su deseo era llegar a Perú para ponerse la blanquiazul. Es un gran fichaje para la Liga 1 y Copa Libertadores.
"Federico Girotti será jugador de Alianza Lima. Ya existe un acuerdo total entre el delantero argentino y los 'íntimos' (tendrá 3 años de contrato). La compra del 50 por ciento del pase del futbolista, procedente de Talleres, está en proceso y muy bien encaminada", señaló el periodista José Varela en su cuenta de X. El argentino estaba esperando que se le de esta oportunidad.
Federico Girotti jugará en Alianza Lima | Vía José Varela
Noticia en desarrollo...
