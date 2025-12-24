0

El millonario monto que deberá pagar Alianza Lima a Talleres por el pase de Federico Girotti

Periodista argentino filtró la millonaria cifra que tiene que desembolsar Alianza Lima por el pase del delantero de Talleres, Federico Girotti. ¿A cuánto dinero nos referimos?

La cifra que debe pagar Alianza Lima por el pase de Federico Girotti
La cifra que debe pagar Alianza Lima por el pase de Federico Girotti | Composición: Líbero
Federico Girotti le dio el sí a Alianza Lima y se convertirá en su flamante '9' extranjero hasta diciembre de 2028. El 'Tanque' llegará a Matute procedente de Talleres de Argentina, donde viene de ser una de las principales figuras en ataque.

¿Cuánto deberá pagar Alianza Lima por el pase de Federico Girotti?

El interés de los blanquiazules por el atacante de 26 años, empezó desde hace algunas semanas. La directiva del conjunto victoriano quedó a gusto con el perfil del ariete gaucho, quien pese a su juventud, se caracteriza por ser un delantero con olfato de gol.

Bajo ese escenario, en medio de las negociaciones entre ambas partes, el periodista argentino Nacho Castellano utilizó sus redes sociales para revelar la cantidad que deberá pagar Alianza Lima por la transferencia de Federico Girotti. Nos referimos a un aproximado de 1.6 millones de dólares, equivalente a un 50% de su carta pase.

Federico Girotti

Federico Girotti será nuevo fichaje de Alianza Lima

Del mismo modo, el comunicador precisó que Girotti vendrá a Lima el lunes 29 de diciembre para firmar un contrato de 3 temporadas con el 'equipo del pueblo'. Los blanquiazules tienen el objetivo de armar un gran proyecto deportivo con el delantero de talla internacional.

¿Cómo le fue a Federico Girotti en Talleres este 2025?

El futbolista Federico Girotti tuvo una importante regularidad con la camiseta del cuadro 'Albiazul' esta temporada. De acuerdo a sus números afrontó 37 compromisos oficiales entre la Liga Profesional 2025, Copa Argentina y Copa Libertadores; de los cuales, marcó 4 dianas, brindó 2 asistencias y sumó un promedio de 2,259 minutos.

Vale recordar que, el popular 'Tanque' ya sabe lo que es enfrentar a Alianza Lima. El 22 de abril del presente año, el jugador anotó un doblete ante los íntimos por la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores en el Estadio de Matute. Sin embargo, pese a sus goles, el 'Matador' cayó 3-2. Ahora, la historia será diferente y buscará ganarse un lugar en el equipo de Pablo Guede desde el 2026.

