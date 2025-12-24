Tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026, pero ahora jugará en club recién ascendido

Alianza Lima no solo se enfoca en la contratación de nuevos fichajes para la temporada 2026, sino que también la dirigencia blanquiazul define el futuro de algunos de sus integrantes. En esa línea, ahora se conoció que un talentoso jugador dejará La Victoria y reforzará a una escuadra recién ascendida para la Liga 1.

Jugador con contrato en Alianza Lima fichará por histórico club de la Liga 1 2026

Carlos Gómez, futbolista de las canteras del cuadro victoriano será nuevo fichaje de FC Cajamarca para afrontar la Liga 1. Así lo informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales. La joven figura quien aún tiene contrato vigente en el 'equipo del pueblo' hasta 2026, buscará tener más minutos con el vigente campeón de la Liga 2.

"El lateral derecho Carlos Gómez jugará en FC Cajamarca y disputará la Liga 1 2026, procedente de Alianza Lima", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Carlos Gómez será nuevo fichaje de FC Cajamarca

Números de Carlos Gómez con Alianza Lima esta temporada

Gómez de 20 años, fue una de las alternativas de recambio en el conjunto íntimo, mientras el técnico argentino, Néstor Gorosito estuvo al mando del plantel esta temporada. Según los registros, el habilidoso jugador disputó 4 partidos por Liga 1 e incluso a nivel internacional en la Copa Libertadores frente a Sao Paulo.

El ex Cruzeiro de Brasil Sub 20, tuvo mayor protagonismo en la reserva de Alianza Lima donde disputó 13 encuentros oficiales en la Liga 3 y Fase Final 2025. Así también, brindó una asistencia de gol y sumó un promedio de 840 minutos.

Valor en el mercado de Carlos Gómez

Transfermarkt, prestigioso portal internacional que se especializa en la venta de futbolistas en todo el mundo indica que la joya del cuadro blanquiazul está tasado en 150 mil euros en el mercado de pases.