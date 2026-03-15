Se fue de Alianza Lima y ahora jugará por equipo campeón de la Copa Sudamericana: "Todo definido"

¡Un lujo! Su pasado en Alianza Lima fue importante para dar el gran salto y seguir sumando experiencia. Ahora, en este 2026, se dio a conocer que se incorporará a un gigante que ganó la Copa Sudamericana y es considerado como uno de los equipos más destacados del continente.

Exjugador de Alianza Lima es fichaje de campeón de la Copa Sudamericana

Antes del cierre del mercado de fichajes, la gran novedad es el regreso de Didier La Torre, quien llegará a Cusco el lunes 16 de marzo para sumarse a los entrenamientos de Cienciano. El equipo imperial se alista para luchar por el Torneo Apertura y también en la Copa Sudamericana tras vencer a Melgar en la tanda de penales.

El mismo directivo de Cienciano, Guido Gallegos, confirmó la llegada de La Torre. “Este lunes arribará Didier La Torre a Cusco para que también se incorpore a Cienciano. Estamos en una etapa de consenso y todas estas incorporaciones han sido acordadas con el entrenador. Aquí actuamos de manera colegiada. Además, nosotros nos pronunciamos cuando ya tenemos todo definido. ¿Para qué vamos a mostrar nuestras balas antes de tiempo?”, sostuvo.

Didier La Torre marcó su paso por la categoría de juveniles en Alianza Lima cuando llegó a los 14 años para su proceso de formación. Su debut oficial con los blanquiazules fue en el 2020 ante Carlos A. Mannucci en Lima. Luego, fichó por FC Emmen de Países Bajos y emprendió su carrera en el extranjero.

Didier La Torre, Ex Alianza Lima fichó por Cienciano

Didier La Torre está a la espera de superar los exámenes médicos para sellar su incorporación al elenco cusqueño. Recordemos que antes de su regreso al fútbol peruano, estuvo en Japón jugando por Fujieda MYFC de la J2 League, que es la segunda división del fútbol japonés, pero no concretó su debut por una lesión.