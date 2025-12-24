0

Ministro del Interior indicó que la Noche Crema y Noche Blanquiazul tienen que cambiar de fecha

¿Se cancelan el 24? La Noche Crema y Noche Blanquiazul se programaron para el mismo día y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sorprende con medida.

Erickson Acuña
La Noche Crema y Noche Blanquiazul generaron debate por fecha.
La Noche Crema y Noche Blanquiazul generaron debate por fecha. | Composición: Líbero
COMPARTIR

La temporada 2026 de la Liga 1 iniciará y tanto Universitario como Alianza Lima ya planifican lo que será este nuevo año con la llegada de nuevas incorporaciones, las cuales serán presentadas ante sus hinchas en las denominadas Noche Crema y Noche Blanquiazul, a desarrollarse el sábado 24 de enero.

Exfutbolista de Universitario jugará en la Liga 2.

PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora jugará en Segunda el 2026: "Bienvenido"

Sin embargo, la programación de la fecha generó debate en las últimas semanas debido a temas de seguridad, considerando que ambos clubes son los más tradicionales del fútbol peruano, con una rivalidad histórica. Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció.

¿Qué dijo el ministro sobre la Noche Crema y Noche Blanquiazul?

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, respondió el ministro a RPP Noticias al ser consultado sobre cómo se van a realizar ambos eventos.

Noticia en desarrollo…

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Ángelo Campos puede remecer el mercado firmando por rival de Alianza Lima para 2026: "Interesa"

  2. Después de cinco años, seleccionado peruano anunció que se va de Universitario: "Duele"

  3. Estos son todos los extranjeros que cuenta Alianza Lima dentro de su plantel del 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano