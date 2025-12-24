Ministro del Interior indicó que la Noche Crema y Noche Blanquiazul tienen que cambiar de fecha
¿Se cancelan el 24? La Noche Crema y Noche Blanquiazul se programaron para el mismo día y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sorprende con medida.
La temporada 2026 de la Liga 1 iniciará y tanto Universitario como Alianza Lima ya planifican lo que será este nuevo año con la llegada de nuevas incorporaciones, las cuales serán presentadas ante sus hinchas en las denominadas Noche Crema y Noche Blanquiazul, a desarrollarse el sábado 24 de enero.
Sin embargo, la programación de la fecha generó debate en las últimas semanas debido a temas de seguridad, considerando que ambos clubes son los más tradicionales del fútbol peruano, con una rivalidad histórica. Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció.
¿Qué dijo el ministro sobre la Noche Crema y Noche Blanquiazul?
“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, respondió el ministro a RPP Noticias al ser consultado sobre cómo se van a realizar ambos eventos.
Noticia en desarrollo…
