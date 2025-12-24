Los 5 momentos claves de Universitario para ganar el tricampeonato de la Liga 1

"Merengue solo sirve ganar, cada partido es una final", repite a viva voz los hinchas de Universitario. Exaltados porque su equipo volvió a escribir un hito en el fútbol peruano: logró el tricampeonato, por segunda vez en su historia. Un logro que hace diez años sonaba a utopia, pero fiel a su historia, en la adversidad crecen y cerraron el 2025 en lo más alto. Como cereza del pastel, son bombo 2 en la Copa Libertadores.

Sin embargo, a pesar de ganar el Apertura y Clausura, Universitario pasó etapas que desataron el debate, incluso llevó a los hinchas a preguntarse: ¿Es momento de cambiar el proyecto? A continuación, te mencionamos los 5 momentos claves en el tricampeonato de la 'U'.

El pase frustrado de Rodrigo Ureña a Belgrano

El año empezó para Universitario con una noticia que desató la tristeza de sus hinchas. Rodrigo Ureña viajó a Argentina para sumarse a Belgrano de Córdoba. Sin embargo, el jugador chileno decidió volver a la 'U' porque el 'Pirata' no cumplió con los acuerdos.

Rodrigo Ureña es pieza clave en la U.

"Como institución, cumplimos con todos los trámites y requerimientos solicitados por el Club Atlético Belgrano para que Rodrigo Ureña viajara a Argentina y se sometiera a los exámenes médicos. No obstante, el jugador nos comunicó que no llegó a un acuerdo contractual con dicha institución por motivos ajenos al escenario inicial", explicó la 'U' en un comunicado.

El volante volvió de Argentina y se sumó a los entrenamientos de Universitario en Campo Mar. Ureña fue enfático que todo quedó como una experiencia y su mentalidad está en hacer historia con los cremas.

La salida de Fabián Bustos

Abril, si bien Universitario sumaba puntos claves y estaba peleando por los primeros puestos en el Apertura, el nivel del equipo cayó. Los hinchas expresaban su preocupación y uno de los señalados fue el DT Fabián Bustos.

El técnico estaba incómodo por la relación del hincha con el equipo y las decisiones arbitrales. Por ello, decidió aceptar la oferta de Olimpia de Paraguay y dejar Universitario.

Con el pasar de los meses, Bustos reconoció en una entrevista que fue un error dejar Universitario y expresó su amor por el cuadro crema.

El regreso de Jorge Fossati

Con el campeonato en curso y la participación de la Copa Libertadores, Jean Ferrari y Manuel Barreto decidieron que lo mejor era aportar por un viejo conocido: Jorge Fossati.

El entrenador uruguayo estaba libre tras su paso por la selección peruana. Si bien fue cuestionado por su salida de la 'U', el 'Pueblo Crema' entendió que para lograr el título era fundamental estar unidos.

En abril, Fossati fue presentado como el entrenador de Universitario. Se conoció que los referentes recomendaron a la directiva contratar al DT uruguayo.

Don Jorge se mostró emocionado por volver a la 'U' y reconoció que tras su paso por la selección peruano, su decisión era tomarse un tiempo para descansar, pero ante la oferta de Universitario, era imposible darle la espalda a un querido amigo.

Hinchas y jugadores discuten en el Monumental

Si bien el regreso de Fossati al Monumental desató la expectativa por los hinchas (sobre todo por el nivel que mostró el equipo en la final de la Liga 1 2023), los primeros partidos de Don Jorge en la 'U' no fueron los mejores.

Perdieron contra Cusco de visita, Alianza Atlético en el Monumental y Juan Pablo II en el Estadio Nacional. Resultados que los alejó de los primeros puestos del Apertura.

Tras la caída ante Alianza Atlético, un grupo de hinchas se acercaron a la tribuna occidente del Monumental para reclamar a los jugadores, quienes estaba en la cancha entrenando.

Los futbolistas se molestaron porque en ese sector estaban sus familiares. Rodrigo Ureña fue uno de los que más reclamó a los hinchas por su comportamiento.

"Universitario de Deportes rechaza de manera firme los hechos ocurridos tras el encuentro frente a Alianza Atlético. Durante el inicio del entrenamiento, posterior al partido, un grupo de desadaptados, mal llamados hinchas, ingresó a la tribuna preferencial para lanzar graves improperios contra nuestros futbolistas y sus familiares, lo que generó una comprensible reacción por parte del plantel", expresó el club.

El triunfo a UTC y Ayacucho FC en la última jugada del partido

Si hay dos partidos que quedarán registrados en la historia de la U son los duelos ante Ayacucho FC (en el Estadio Nacional) y UTC (en el Mansiche de Trujillo), ambos por el Clausura.

En esos dos compromisos, Universitario estaba empatando, pero en la agonía del duelo encontró los goles que le dio la victoria. Incluso ante Ayacucho FC estaban con diez hombres. "La garra crema", lo llaman sus hinchas.

El 20 de septiembre, la 'U' visitó a UTC en el Masiche de Trujillo. El equipo de Jorge Fossati era el candidato para llevarse el triunfo. En el trámite demostró su superioridad, ganando a los cajamarquinos en todos los sectores de la cancha, pero falló en la definición.

Valera abrió el marcador a los 32 minutos, Ramírez (67') colocó la igualdad y a los 98', 'Valegol' apareció en el área para dar el triunfo a los de 'Odriozola'.

Con el camino listo para llevarse el Clausura y por ende el tricampeonato sin la necesidad de disputar los 'playoffs', Universitario recibió a Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

Por la realidad de ambos equipos, en la previa se creía que la 'U' debería superar sin contratiempos a su rival, pero en la historia del club, nada es fácil.

Martín Pérez Guedes anotó el 1-0, Lucumí puso la igualdad. A los 79 minutos, Polo vio la roja y dejó a Universitario con diez hombres.

Sin ideas, pero obligados en buscar el triunfo, Fossati puso todas sus cartas en la ofensiva. A los 92', José Rivera hizo honor a su apodo de 'Spiderman' y apareció para salvar a la 'U' del empate. Un gol que se vivió como un título. Hinchas llorando en la tribuna, emocionados por la victoria.