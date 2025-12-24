La polémica del año: Valera y Barcos vivieron un clásico aparte en el Universitario vs Alianza Lima

El clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima genera un carrusel de emociones en cualquier etapa de la competencia, escenario o circunstancia. Y eso pasó este 2025, durante los dos duelos jugados hubo tensión y emoción, a pesar de que en ambos enfrentamientos el resultado terminó igualado 1-1 en el Apertura y 0-0 en el Clausura.

El clásico del 24 de agosto en el Estadio Monumental tuvo un momento de máxima hostilidad muy temprano en el partido, cuando el clima habitual de rivalidad se trasladó al terreno personal. A los pocos minutos del arranque (10'), una acción fuerte entre Jesús Castillo y Guillermo Enrique desató protestas en el resto del plantel y encendió los ánimos, especialmente del delantero aliancista y de la 'U'.

En medio del tumulto, Alex Valera y Hernán Barcos quedaron cara a cara y protagonizaron un cruce verbal intenso. Si bien, no revelaron lo que el 'Cholo' dijo, se vio que el ex Gremio lo llamó "muerto" y "cobarde" en varias oportunidades. El intercambio suficiente para captar la atención de la transmisión de GOLPERÚ y ante la escalada del conflicto, el árbitro del partido, Jordi Espinoza, los amonestó con tarjeta amarilla.

Video: GOLPERÚ

Hernán Barcos lapida a Alex Valera

Tras el clásico jugado, Hernán Barcos fue consultado sobre lo que pasó con su contrincante de Universitario, a lo que abiertamente expresó su malestar con el comentario que le hizo, además le recordó que pidió su desconvocatoria de la selección peruana, y señaló que siendo extranjero aportó más por el país.

"Molesto, porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no sé qué, y por eso reaccioné... Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?", sostuvo en rueda de prensa.

Video: GOLPERÚ

Respuesta de Alex Valera a Hernán Barcos

El atacante de Universitario, Alex Valera, no quiso hablar finalizado el partido entre Universitario vs Alianza Lima, sin embargo, días después se manifestó y habló al respecto para aclarar que él no tiene problemas con Barcos y que su duelo aparte quedó en el campo, aunque aseguró que la "experiencia no le sirvió" para manejar el tema.

"Para mí son cosas que pasan en el fútbol. Como lo dije la vez pasada para mí ya terminó quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa, nada que ver", sostuvo el popular 'Cholo'.

Video: Jax Latin Media

Finalmente añadió: "Todas las veces que he tenido problemas con jugadores y después nos hemos dado la mano. Para mí en el fútbol la persona que juega en contra mía o la de mi equipo es como si fuera un enemigo, yo quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma creo que la experiencia no le sirvió".