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Conferencia de prensa de Mano Menezes: a qué hora y dónde ver la lista de convocados

Mano Menezes realizará una conferencia de prensa para anunciar la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos por fecha FIFA de marzo.

Jesús Yupanqui
Sigue la conferencia de prensa de Mano Menezes donde anunciará la lista de convocados de Perú.
Sigue la conferencia de prensa de Mano Menezes donde anunciará la lista de convocados de Perú. | FOTO: FPF
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El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, presentará este lunes 16 de marzo la lista de convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA. El evento iniciará a las 10.50 a. m. (horario nacional) y será transmitido por la bicolor +.

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Tras presenciar los partidos de la Liga 1, el entrenador del combinado nacional definió a los jugadores que formarán parte de su primera nómina en la selección peruana.

¿Cuándo es la conferencia de prensa de Mano Menezes?

La conferencia de prensa de Mano Menezes se realizará este lunes 16 de marzo, donde anunciará la lista de convocados de la selección peruana.

¿A qué hora empieza la conferencia de prensa de Mano Menezes?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 10.50 a. m.
  • México: 9.50 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 11.50 a. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12.50 p. m.
  • España: 4.50 p. m.

Posible lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

  • Pedro Gallese
  • Diego Enríquez
  • Diego Romero

Defensas

  • Renzo Garcés
  • César Inga
  • Luis Advíncula
  • Oliver Sonne
  • Miguel Araujo
  • Rafael Lutiger
  • Marco Huamán
  • Matías Lazo
  • Matías Zegarra

Volantes

  • Yoshimar Yotún
  • Jesús Castillo
  • Jairo Concha
  • Jesús Pretell
  • Felipe Chávez
  • Piero Cari
  • Erick Noriega
  • Piero Quispe

Delanteros

  • Alex Valera
  • Joao Grimaldo
  • Adrián Ugarriza
  • André Carrillo
  • Maxloren Castro
  • Bassco Soyer
  • Kenji Cabrera

¿Dónde ver la conferencia de prensa de Mano Menezes?

La conferencia de prensa de Mano Menezes será transmitida EN VIVO por la bicolor+ (canal de YouTube).

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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