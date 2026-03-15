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Conferencia de prensa de Mano Menezes: a qué hora y dónde ver la lista de convocados
Mano Menezes realizará una conferencia de prensa para anunciar la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos por fecha FIFA de marzo.
El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, presentará este lunes 16 de marzo la lista de convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA. El evento iniciará a las 10.50 a. m. (horario nacional) y será transmitido por la bicolor +.
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Tras presenciar los partidos de la Liga 1, el entrenador del combinado nacional definió a los jugadores que formarán parte de su primera nómina en la selección peruana.
¿Cuándo es la conferencia de prensa de Mano Menezes?
La conferencia de prensa de Mano Menezes se realizará este lunes 16 de marzo, donde anunciará la lista de convocados de la selección peruana.
¿A qué hora empieza la conferencia de prensa de Mano Menezes?
- Perú, Ecuador y Colombia: 10.50 a. m.
- México: 9.50 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 11.50 a. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12.50 p. m.
- España: 4.50 p. m.
Posible lista de convocados de la selección peruana
Arqueros
- Pedro Gallese
- Diego Enríquez
- Diego Romero
Defensas
- Renzo Garcés
- César Inga
- Luis Advíncula
- Oliver Sonne
- Miguel Araujo
- Rafael Lutiger
- Marco Huamán
- Matías Lazo
- Matías Zegarra
Volantes
- Yoshimar Yotún
- Jesús Castillo
- Jairo Concha
- Jesús Pretell
- Felipe Chávez
- Piero Cari
- Erick Noriega
- Piero Quispe
Delanteros
- Alex Valera
- Joao Grimaldo
- Adrián Ugarriza
- André Carrillo
- Maxloren Castro
- Bassco Soyer
- Kenji Cabrera
¿Dónde ver la conferencia de prensa de Mano Menezes?
La conferencia de prensa de Mano Menezes será transmitida EN VIVO por la bicolor+ (canal de YouTube).
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