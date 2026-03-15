Conferencia de prensa de Mano Menezes: a qué hora y dónde ver la lista de convocados

El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, presentará este lunes 16 de marzo la lista de convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA. El evento iniciará a las 10.50 a. m. (horario nacional) y será transmitido por la bicolor +.

Tras presenciar los partidos de la Liga 1, el entrenador del combinado nacional definió a los jugadores que formarán parte de su primera nómina en la selección peruana.

¿Cuándo es la conferencia de prensa de Mano Menezes?

La conferencia de prensa de Mano Menezes se realizará este lunes 16 de marzo, donde anunciará la lista de convocados de la selección peruana.

¿A qué hora empieza la conferencia de prensa de Mano Menezes?

Perú, Ecuador y Colombia: 10.50 a. m.

México: 9.50 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.50 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 12.50 p. m.

España: 4.50 p. m.

Posible lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese

Diego Enríquez

Diego Romero

Defensas

Renzo Garcés

César Inga

Luis Advíncula

Oliver Sonne

Miguel Araujo

Rafael Lutiger

Marco Huamán

Matías Lazo

Matías Zegarra

Volantes

Yoshimar Yotún

Jesús Castillo

Jairo Concha

Jesús Pretell

Felipe Chávez

Piero Cari

Erick Noriega

Piero Quispe

Delanteros

Alex Valera

Joao Grimaldo

Adrián Ugarriza

André Carrillo

Maxloren Castro

Bassco Soyer

Kenji Cabrera

¿Dónde ver la conferencia de prensa de Mano Menezes?

La conferencia de prensa de Mano Menezes será transmitida EN VIVO por la bicolor+ (canal de YouTube).