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Asesor legal de SAFAP dio tajante comentario sobre Alianza por la sanción a Concha y Rabanal

Importante directivo reveló las verdaderas intenciones de Alianza Lima para buscar suspender a Jairo Concha y Javier Rabanal de la Liga 1.

Luis Blancas
Revelan que la verdadera intención de Alianza Lima para buscar suspender a Jairo Concha y Javier Rabanal
Revelan que la verdadera intención de Alianza Lima para buscar suspender a Jairo Concha y Javier Rabanal | Composición: Líbero
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Alianza Lima realizó un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria para la suspensión de Jairo Concha, Cain Fara y Javier Rabanal por los incidentes ocurridos en el duelo ante Sporting Cristal. Tras lograr que el entrenador y el volante queden sancionados, un importante directivo de SAFAP reveló las verdaderas intenciones del cuadro blanquiazul previo al clásico nacional.

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Revelan que la verdadera intención de Alianza Lima para buscar suspender a Jairo Concha y Javier Rabanal

En conversación con Exitosa, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, reveló que Alianza tuvo la intención de que Rabanal, Concha y Fara no lleguen al clásico que se disputará en la fecha 9 del Torneo Apertura.

“Seamos honestos, esto hizo la gente de Alianza Lima para ver si llegaban o no llegaban afectando la posibilidad de que no jueguen el clásico. Es que si estamos pensando en eso de ganar cosas fuera de la cancha. Se está perdiendo la esencia del fútbol, las cosas se resuelven en la cancha y se terminan en la cancha. Los demás debería ser incentivar para vender el producto fútbol y se beneficien todos”, afirmó.

Video: Exitosa

Según explica el directivo de SAFAP, Baldovino, Alianza Lima está promoviendo que los partidos se jueguen fuera de la cancha y solo se dispute en papeles.

¿Jairo Concha y Javier Rabanal llegarán al duelo ante Alianza Lima?

Ahora, si bien Javier Rabanal fue suspendido con 4 fechas y por lo tanto no estará presente en el banquillo de Universitario ante Alianza, Jairo Concha y Caín Fara sí estarán presentes para la jornada 9, pues el volante fue sancionado solo con 2 jornadas y el defensor no fue amonestado.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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