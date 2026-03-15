Alianza Lima impacta al confirmar baja de tres futbolistas para próximos partidos del Apertura

Los hinchas de Alianza Lima quieren que su equipo sea protagonista todos los años y buscan consagrarse con el título nacional. Por ello, están obligados a conseguir todas las victorias posibles en los siguientes partidos que aumente sus chances de salir campeón. Sin embargo, el club sorprendió al confirmar que perderán a tres figuras destacadas en su plantel.

Alianza Lima impacta al confirmar baja de tres futbolistas

En esta oportunidad, no hablamos del plantel masculino que marcha como uno de los líderes al mando de Pablo Guede, sino del equipo femenino de Alianza Lima, que disputa la Liga Femenina 2026, donde busca destacar desde el inicio de la temporada y encaminarse al tricampeonato nacional.

Sin embargo, para tristeza de los hinchas, el club anunció mediante un parte médico que tres futbolistas del plantel han sufrido lesiones, por lo que no formarán parte del inicio del torneo y complican el planteamiento del DT José Letelier. Se trata de Birka Ruiz, Lucerito Huamán y Heidy Padilla.

Alianza Lima anunció la baja de tres futbolistas

Birka Ruiz sigue en proceso de recuperación luego de haber sido operada por una lesión en el tendón de aquiles izquierdo, lo que la ha llevado a ser baja en el equipo blanquiazul desde la temporada pasada. Del mismo modo, Padilla también se recupera de una operación y apunta estar de regreso recién para el Torneo Clausura.

El caso más preocupante es el de la futbolista Lucerito Huamán quien acaba de sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión que la llevó a tener que ser intervenida quirúrgicamente. Esta es una de las lesiones más serias en los deportistas e incluso puede perderse toda la temporada.

Alianza Lima busca el tricampeonato de la Liga Femenina 2026

Los hinchas de Alianza Lima se ilusionan con hacer historia en esta temporada, donde tendrán la oportunidad de conseguir el tricampeonato de la Liga Femenina. Para ello, el club se ha reforzado con numerosas figuras nacionales e internacionales. El primer desafío será ante FC Killas por la fecha 1, donde buscan iniciar con el pie derecho.