Jean Deza revela qué le dijo a Christian Cueva cuando llegó a Alianza Lima: “Se te acabó…”

En una reciente edición del programa ‘Enfocados’, se tuvo como entrevistado a Jean Deza, actual jugador de Santos FC, quien todo parece indicar que irá a Sport Boys del Callao. Durante la conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, habló de lo que se fue pasando por las grandes de Europa, donde reveló detalles sobre su carrera futbolística.

No obstante, llamó la atención al recordar su llegada a Alianza Lima, esto tras su paso por el Montpellier de Francia, donde coincidió con Christian Cueva y comentó una graciosa anécdota. Como se recuerda, la ‘Dinamita’ coincidió con ‘Aladino’ en el cuadro blanquiazul en el 2015.

PUEDES VER: Alianza Lima impacta al confirmar baja de tres futbolistas para próximos partidos del Apertura

Jean Deza revela que le dijo a Cueva cuando llegó a Alianza

En sus palabras, señaló que a Cueva le dijo que se le había acabado su reino, pues había llegado su “papá”, esto en referencia a que llegó como figura al cuadro íntimo.

“En ese 2015, jugando en Alianza, yo llegaba de Francia, estaba mi cholo Cueva y le dije: “Ya se te acabó tu reino, llegó papá (entre risas)”, fueron las palabras de Deza.

¿Cómo le fue a Jean Deza con Alianza Lima?

Jean Deza, durante su paso por Alianza Lima en 2015, se destacó por su velocidad y capacidad ofensiva. Con el cuadro blanquiazul, logró jugar 15 partidos oficiales; no obstante, no pudo marcar ningún gol.

¿En qué equipos jugó Jean Deza?

A los 32 años, Jean Deza tuvo su paso por diferentes equipos. No obstante, debido a las malas decisiones no pudo consolidarse como una gran figura a pesar de la calidad que demuestra.