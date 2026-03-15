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Jean Deza revela qué le dijo a Christian Cueva cuando llegó a Alianza Lima: “Se te acabó…”
En una reciente entrevista, la 'Dinamita' recordó su paso por Alianza Lima cuando coincidió con Christian Cueva en el 2015, tras su paso por el Montpellier.
En una reciente edición del programa ‘Enfocados’, se tuvo como entrevistado a Jean Deza, actual jugador de Santos FC, quien todo parece indicar que irá a Sport Boys del Callao. Durante la conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, habló de lo que se fue pasando por las grandes de Europa, donde reveló detalles sobre su carrera futbolística.
No obstante, llamó la atención al recordar su llegada a Alianza Lima, esto tras su paso por el Montpellier de Francia, donde coincidió con Christian Cueva y comentó una graciosa anécdota. Como se recuerda, la ‘Dinamita’ coincidió con ‘Aladino’ en el cuadro blanquiazul en el 2015.
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Jean Deza revela que le dijo a Cueva cuando llegó a Alianza
En sus palabras, señaló que a Cueva le dijo que se le había acabado su reino, pues había llegado su “papá”, esto en referencia a que llegó como figura al cuadro íntimo.
“En ese 2015, jugando en Alianza, yo llegaba de Francia, estaba mi cholo Cueva y le dije: “Ya se te acabó tu reino, llegó papá (entre risas)”, fueron las palabras de Deza.
¿Cómo le fue a Jean Deza con Alianza Lima?
Jean Deza, durante su paso por Alianza Lima en 2015, se destacó por su velocidad y capacidad ofensiva. Con el cuadro blanquiazul, logró jugar 15 partidos oficiales; no obstante, no pudo marcar ningún gol.
¿En qué equipos jugó Jean Deza?
A los 32 años, Jean Deza tuvo su paso por diferentes equipos. No obstante, debido a las malas decisiones no pudo consolidarse como una gran figura a pesar de la calidad que demuestra.
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