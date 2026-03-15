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Fue presentado en la Noche Crema y ahora se confirmó que seguirá su carrera lejos de Universitario
Según información del periodista Gustavo Peralta, en Universitario están ultimando detalles para concretar la salida de este jugador, quien deberá continuar su carrera lejos del club.
Sport Boys y Universitario de Deportes están afinando detalles para lo que será la llegada a préstamo de un jugador que fue presentado por todo lo alto en la Noche Crema. No obstante, tras no tener participación en el esquema de Javier Rabanal, tendrá que continuar su carrera lejos del Monumental.
Se trata de Yuriel Celi, futbolista de 24 años, que de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, cremas y rosados afinan detalles para lo que será su llegada al puerto chalaco. Cabe señalar que la operación será en calidad de préstamo.
“Acuerdo entre Universitario de Deportes y Sport Boys por el préstamo de Yuriel Celi. En estos momentos se elabora el convenio y tras eso se firma todo”, escribió vía redes sociales el periodista deportivo.
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Universitario y Sport Boys afinan detalles para llegada de Celi. Foto: X
Cabe señalar que, al no tener ningún minuto en esta temporada con Universitario, puede unirse a Boys para disputar el Torneo Apertura de la Liga 1. Con este refuerzo, los chalacos buscarán salir de la última posición, pues en lo que va del torneo local solo tienen siete puntos y solo han conocido la victoria en una sola oportunidad.
Celi irá de préstamo a Boys. Foto: Instagram
¿De cuánto es el valor de Yuriel Celi?
De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el volante ofensivo tiene un valor de 300 mil euros, cifra que ha ido decreciendo con el tiempo, pues aún no se ha consolidado en la Liga 1.
Equipos donde jugó Yuriel Celi
Estos son los clubes donde el flamante refuerzo rosado ha desarrollado su carrera profesional. Con tan solo 24 años, se espera que pueda consolidarse en el cuadro del Callao.
- Cantolao II
- AD Cantolao
- CA Mannucci
- Hull City U21
- Universitario
- Dep. Garcilaso
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