Revelan la reacción de Javier Rabanal al conocer dura sanción de 4 fechas: "Está colérico y ha explotado"

Javier Rabanal no podrá dirigir los partidos de Universitario desde la cancha en las próximas 4 fechas del Torneo Apertura debido a la suspensión impuesta por la Comisión Disciplinaria. En ese sentido, se dio a conocer cuál fue la reacción del estratega español al conocer la sanción y esto podría afectar su futuro en la institución crema.

Al término del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, se difundió un video donde Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara estaban discutiendo con una parte de la tribuna del Alberto Gallardo. Antes del inicio de la fecha 7 de la Liga 1 se conoció que tanto Concha como Rabanal recibieron una sanción que les impedirá estar presentes en las próximas fechas del Apertura.

Revelan la reacción de Javier Rabanal tras conocer sanción

En ‘Pepas de la PM’, el periodista Gustavo Peralta reveló la molestia de Javier Rabanal al punto de haber llegado a explotar tras conocer la suspensión luego del reclamo que presentó Alianza Lima. Este suceso hizo recordar también a lo que vivió Fabián Bustos, quien tiempo después dejaría su cargo como entrenador.

“Hay una cosa que está pasando por agua tibia, pero es la molestia de rabanal por la sanción, pero la explosión que ha tenido en la interna al haber recibido 4 fechas de sanción es comparable a cuando Bustos fue sancionado tras el clásico. Piensa Rabanal una cuestión de que es injusto. La gente no está teniendo el 'feeling' con Rabanal, pero él está colérico y ha explotado porque considera que cuatro es demasiado”, indicó.

(Video: Colectivo WORLD)

De esta manera, tras conocerse la decisión de la Comisión Disciplinaria, Javier Rabanal, DT de Universitario, volverá a dirigir al equipo recién en la jornada 11 del Torneo Apertura; es decir, en el partido ante Melgar en Arequipa. En el caso de Jairo Concha, la sanción fue de dos fechas, por lo que sí llegará al Clásico del fútbol peruano.

Próximos partidos de Universitario en el Apertura 2026

Recordemos que Sporting Cristal no reclamó por el incidente. Fue Alianza Lima el club que pidió a la Comisión Disciplinaria que revisara lo que pasó. Con ello, la sanción que salió para Rabanal fue de cuatro fechas, y volverá recién en la jornada 11 del Torneo Apertura. Por otro lado, la Comisión suspendió a Concha por dos partidos.