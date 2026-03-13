Se fue de Universitario de Deportes y ahora firmó por campeón peruano: "Bienvenido"

Universitario de Deportes ha tenido a grandes futbolistas dentro de su plantilla; no obstante, algunos no lograron brillar por pocas posibilidades en el primer equipo. Ese es el caso de Anghelo Flores, quien tras salir del cuadro merengue decidió continuar su carrera en Sport Boys y ahora fue prestado a Alianza Universidad de Huánuco.

Futbolista dejó Universitario y ahora firmó por campeón peruano de Liga

Alianza Universidad utilizó sus redes sociales para presentar ante sus hinchas a Flores, su flamante incorporación que llega a préstamo desde Boys del Callao.

“¡Bienvenido Anghelo Flores! Se suma al equipo para aportar seguridad, solidez y buena salida desde el fondo. Llega de cesión temporal, procedente del Sport Boys”, se puede leer en el X del club huanuqueño.

Anghelo Flores, ex Universitario, fue presentado en Alianza Universidad como su nuevo fichaje a préstamo desde Sport Boys

Cabe mencionar que Anghelo Flores fue jugador de la reserva de Universitario y también de su plantilla principal, sin embargo, debido a pocas posibilidades de juego, decidió salir del equipo merengue.

Asimismo, el defensor tuvo la mejor idea de continuar su carrera en Sport Boys cuando fue fichado a inicios del 2026 procedente de Comerciantes FC. No obstante, el cuadro chalaco tampoco le brindará espacio en el primer equipo, por lo que ahora fue cedido a Alianza Universidad y disputará la Liga 2.

Anghelo Flores fue jugador de Universitario

Anghelo Flores fue futbolista de Universitario de Deportes

Anghelo Flores pasó de la reserva de Universitario de Deportes al equipo principal en 2024 y, tras ese año en donde no logró debutar en la Liga 1, fue prestado a Comerciantes FC. Sin embargo, tras volver al club merengue, la directiva decidió no continuar con sus servicios, por lo que en 2025 tuvo que fichar por el mismo donde fue cedido en primera instancia.

Alianza Universidad fue campeón nacional

Alianza Universidad es un club que actualmente disputa la Liga 2 del fútbol peruano, pero en temporadas anteriores logró jugar la primera división y para que ello pase tuvo que coronarse campeón de la segunda en 2024.