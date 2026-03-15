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Se reveló si hubo o no cánticos racistas en el Universitario vs. UTC: “Una falsa narrativa”

Cuando Alex Valera se disponía a patear el penal cerca de los últimos minutos, los jugadores de UTC denunciaron supuestos insultos racistas.

Antonio Vidal
Se reveló si hubo o no cánticos racistas en el estadio Monumental. Foto: composición Líbero/Universitario
Se reveló si hubo o no cánticos racistas en el estadio Monumental. Foto: composición Líbero/Universitario
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Universitario de Deportes sacó un importante triunfo por la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga 1 frente a UTC, conjunto dirigido por Carlos Bustos que cayó derrotado por 2-0. No obstante, casi al finalizar el partido se vivió un tenso momento en el estadio Monumental, pues cuando Alex Valera se disponía a patear el penal, el árbitro realizó el gesto de racismo, luego de que Ángelo Campos y Piero Serra denunciaran supuestos insultos racistas provenientes desde la tribuna sur.

En este contexto, vía redes sociales, Martín Kohatsu, delegado del club crema, se pronunció sobre esta situación publicando un video en el que no se pueden escuchar los mencionados insultos. A esto se suma que varios hinchas cremas también compartieron sus respectivos videos en redes sociales, en los que tampoco se puede escuchar lo que denunciaron los jugadores de UTC.

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Escribió el delegado de Universitario: Foto: X

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En el video destacado por el delegado de la ‘U’, se puede escuchar como los hinchas no dicen insultos racistas, sino al contrario, alentando a Valera para que pueda marcar el gol que pondría el 2-0 en el marcador.

"En este video se puede escuchar claramente que en ningún momento hubo gritos racistas contra algún jugador de UTC después de cobrado el penal. Basta de crear una falsa narrativa que desde Universitario nunca buscamos eso", escribió Kohatsu vía redes sociales.

Ministerio de Cultura se pronuncia sobre lo sucedido en el estadio Monumental

Mediante redes sociales, el Ministerio de Cultura se pronunció tras los supuestos insultos racistas ocurridos en Ate, lamentando que se haya detenido brevemente el encuentro por un presunto acto de racismo en contra de un jugador de UTC.

El Ministerio de Cultura solicitará información a las autoridades competentes, entre ellas el Club Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Liga de Fútbol Profesional, a fin de dar seguimiento y garantizar que estos hechos sean esclarecidos y, de corresponder, sancionados conforme a la normativa vigente”, se lee en el comunicado.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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